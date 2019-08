Lisandro Vidal Rodríguez, Adrián Sansaloni y Giuliano De Paola, los ganadores del rally de Wanda

RELACIONADAS Posadas vibró con el Rallycross CARX y Nicolás Fuchs volvió a pisar fuerte en la Tierra Colorada

El binomio integrado por Lisandro Vidal Rodríguez-Mario Zamudio (VW Gol) se llevó la cuarta fecha del Misionero de Rally que se disputó por los caminos vecinales de Wanda. En la categoría motos el vencedor fue Adrián Sansaloni y en cuatriciclos se impuso Giuliano De Paola (Banyee 450cc), quien logró su primera victoria en el misionero.

Entre los autos, la dupla posadeño Vidal Rodríguez-Zamudio salió a definir la historia en el primer pc de la mañana y terminó marcando el mejor registro para sellar su victoria. El resto fue cosa juzgada y nadie pudo con Lisandro Vidal Rodríguez que ganó la general y el Grupo A, categoría en la que estira su liderazgo.

“Esto es para el equipo que me entrega un tanque de guerra, no se para nunca, no se cae nada y venimos fuerte, no le perdonamos nada ayer. Hoy manejamos la diferencia y cuidamos el auto sabiendo que había una buena ventaja”, explicó Lisandro Vidal Rodríguez.

La dula Hugo Stanganelli-Cynthia Pettersen (Ford Ka) se conformó con el segundo lugar y tercero quedó Cristian Stanganelli-Joaquín Rodríguez (VW Gol).

En la N3, se impuso el apostoleño Raúl Fagundez-Rafael Ortega (Peugeot 207), quien no tuvo fisuras en su manejo. El binomio de Puerto Iguazú integrado por Sergio Zarza-Hugo Espínola (Ford Fiesta Kinetic), fue segundo y tercero quedó el puntero del campeonato Jonathan Neese-Ariel Hilbert (Citroën C4 VTS).

En la Clase N2 se volvió a imponer el binomio de Aristóbulo del Valle integrado por Rubén Kroch-Javier Suárez (Ford Ka), que ganó su segunda carrera consecutiva y se prende en el campeonato. Segundo se ubicó Luis Kondratiuk-Matias Brettin (VW Gol Trend) y tercero fue el puntero del campeonato Gabriel Vidal Rodríguez-Luis Sauer (Ford Ka). Cuarto quedó el binomio local integrado por Marcelo Tessari-Martín Britez (VW Gol), que se llevó la ovación de su público en la entrega de precios.

En la N6 se impuso el campeón Marcelo Kaczurek-Sergio Alonso (VW Senda) quien apuro a Ivo Pérez desde el inicio del día y terminó festejando. El campeón sabe que le quedan pocas chances y por eso apuró el paso. La dupla de San Pedro Ivo Pérez-Lito Schaffer (VW Gol), que son líderes de su categoría, corrieron con la cabeza y sumaron buenos puntos cuando quedan dos fechas para el final. Tercero quedó el binomio de Apóstoles integrado por Mauricio Sainz-Ivonne Schmit (VW Senda).

En la Clase N7, Ricardo Pernigotti-Ricardo Pszegoski (VW Senda) venció de punta a punta y estira la diferencia en el campeonato. El campeón Javier Holbach-Sergio Marquez (VW Gol) ganó la segunda etapa, pero en la carrera terminó segundo por los problemas que tuvo el sábado. La dupla Luis Da Luz-Lucas Houchuk rompió otro semieje de su VW Gol y terminó tercero.

Entre los Cuatriciclos , Giulano De Paola (Banyee 450cc), logró su primera victoria en el provincial. Segundo terminó el piloto de Campo Viera Eduardo Rogaczewski y tercero fue el piloto de Puerto Iguazú Gustavo Jalaf.

Entre las motos el mejor tiempo de la general y de la Enduro 1 fue para el piloto de Apóstoles Adrián Sansaloni, quien presionó a Juan Gamundi y tuvo sus frutos. Igual el piloto de Aristóbulo del Valle sigue como puntero del campeonato. Tercero fue Francisco Wdowiak.

En la Enduro 2 Guillermo De Olivera fue el mejor y segundo quedó su hermano Javier De Olivera. En la Enduro 3, Seudónimo Tornado ganó y se aleja en el campeonato. Segundo terminó Javier Suárez de Souza y tercero fue el piloto de Comandante Andresito, Matías Rodríguez.

En la Enduro 4 venció Seudónimo Lupe, seguida por Jonathan Claro. El podio lo completó González Giménez.

La próxima fecha se correrá el 27, 28 y 29 de septiembre en Puerto Libertad, localidad que por primera vez recibirá al Misionero de Rally.