Ricky Martin, Leonardo DiCaprio y J. Balvin conmovidos por los incendios en el Amazonas

El mundo entero ve impresionado como el pulmón del mundo arde por un incendio forestal voraz. Las imágenes del Amazonas en llamas han conmovido a varios artistas que piden más exposición mediática de los hechos, pero sobre todo acciones para salvar la selva amazónica.

“Cuando la catedral de Notre Dame estaba ardiendo en llamas, los medios de comunicación del mundo cubrieron cada momento y algunos billorarios se apresuraron a restaurarla. En este momento la selva amazónica está ardiendo. El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios. THIS IS A REAL GLOBAL ISSUE. Where are the real leaders OF THE WORLD joining forces for The #Amazon 🔥#repost: @wilfredorosado”, escribió Ricky Martin en su cuenta official de Instagram.

A miles de seguidores les gustó y comentaron la publicación del cantante que se ha caracterizado por apoyar causas sociales y en pro del respeto a la naturaleza.

Martin pide que así como se le dio importancia al incendio de la catedral de Notre Dame, todo el mundo se una para poder ayudar a salvar el pulmón del mundo.

El actor Leonardo DiCaprio también se refirió al tema asegurando que el Amazonas proporciona el veinte por ciento del oxígeno mundial.

El cantante J. Balvin destacó que el incendio que consume el Amazonas es “aterrador” y citó a varias organizaciones a las que se pueden acercar para ayudar en esta emergencia mundial.

Fuente: Prensa Libre