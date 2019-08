Horror: una niña de seis años fue violada y asesinada por dos hermanos

El brutal caso ocurrió en India. La pequeña había desaparecido de su casa y su cuerpo fue hallado al día siguiente a algunos metros de la casa de los sospechosos.

Una niña de seis años fue violada y asesinada por dos hermanos en el estado de Uttar Pradesh en India. La madre de los acusados también está imputada ya que colaboró a que se deshicieran del cuerpo.

Tal como informó el medio local The New Indian Express, la menor había desaparecido de su casa el pasado martes por la tarde. Sus familiares comenzaron una búsqueda durante el resto del día pero al no conseguir resultados, acudieron a la Policía para realizar la denuncia.

A partir de ese momento, las fuerzas policiales dispusieron un operativo de búsqueda durante toda esa noche. Recién a la mañana siguiente hallaron el cuerpo de la niña sobre un descampado a 200 metros de la casa de los sospechosos, tras la confesión de la madre de ellos.

La mujer había colaborado con sus hijos para deshacerse del cuerpo de la pequeña de seis años. Ella aseguró que tomó esta decisión tras descubrir que habían estrangulado a la niña hasta provocar su muerte.

Tras la indagatoria a los dos hermanos de 12 y 15 años, ellos admitieron haber agredido sexualmente a la víctima. Incluso uno de los adolescentes reveló que la habían atraído hacia su casa con dulces.

Finalmente, la Policía detuvo a la mujer junto a sus dos hijos, quienes según las fuentes policiales habían abandonado sus estudios escolares. Los tres serán acusados de asesinato y de intento de desaparición de pruebas en base al Código Penal indio y la Ley de protección de los niños contra delitos sexuales.

Fuente: Radio Mitre