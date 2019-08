En la previa del G7, Emmanuel Macron llamó a una “movilización de todas las potencias” para salvar la Amazonia

El presidente francés, Emmanuen Macron llamó a una “movilización de todas las potencias” contra los incendios en la selva. “La Amazonia somos todos (…) Debemos invertir para luchar contra los incendios en curso, ayudar a Brasil y a todos los países afectados e invertir en la reforestación (…) ”

Los incendios que arrasan desde hace varios días la Amazonia se impusieron en la agenda de la cumbre del G7 en Francia. “La Amazonia somos todos (…) Debemos invertir para luchar contra los incendios en curso, ayudar a Brasil y a todos los países afectados e invertir en la reforestación (…) Francia debe hacer lo máximo, pero no podemos hacerlo todo solo, el planeta está en un punto de inflexión”, declaró el presidente francés Emmanuel Macron en un discurso previo al arranque de la cumbre de las principales potencias.

“Debemos responder al llamado de los bosques. La Amazonia es nuestro bien común, nos afecta a todos (…) y por lo tanto vamos a actuar”, insistió el jefe de Estado, que calificó de “tesoro de biodiversidad” al bosque tropical.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019