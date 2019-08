El presidente del parlamento de Nueva Zelanda alimentó a un bebé en pleno debate

Trevor Mallard prestó así ayuda al padre del niño, un legislador laborista que tenía la palabra durante la sesión. El país ya había sorprendido al mundo con su postura frente a la igualdad de género y la crianza compartida cuando en 2018 su primera ministra, Jacinda Ardern, acudió a la Asamblea Nacional de la ONU con su niña recién nacida en brazos.

El presidente de la cámara de representantes de Nueva Zelanda alimentó el miércoles a un bebé en plena sesión mientras el padre, un legislador laborista, participaba del debate, derribando nuevamente prejuicios en torno a los roles parentales y las diferencias entre vida laboral y personal en un hecho que se viralizó en redes sociales.

El año pasado la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, había generado reacciones similares cuando llevó a su bebé recién nacida, y cuidada por su padre, a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En esta ocasión fue el turno del parlamentario Tāmati Coffey de llevar a su pequeño hijo de un mes a la sesión, durante la cual recibió ayuda del presidente de la cámara, Trevor Mallard, quien sostuvo y alimentó al niño mientras su padre hablaba.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019