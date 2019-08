Misioneros integran uno de los 10 equipos docentes finalistas de la distinción Maestros Argentinos 2019

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dio a conocer a los 10 finalistas del certamen que cada año reconoce a equipos de educadores del país que hayan logrado mejoras en las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes. Para esta cuarta edición del premio se recibieron más de 1000 proyectos de escuelas secundarias de todo el país.

Los finalistas pertenecen a las provincias de Misiones, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe (Capital y Gálvez), Córdoba (Capital y Río Cuarto), San Juan y Corrientes. Sus iniciativas involucran proyectos de enseñanza de física y química, clubes de robótica, cinematografía y potabilización de agua. También hay proyectos de intervención artística en espacios públicos, construcción con materiales sustentables, implementación de una radio escolar comunitaria, pasteurización del agua a base de energías sustentables, biofertilizantes y el desarrollo de distintos proyectos vinculados con las necesidades de la comunidad local.

Maestros Argentinos está destinado a reconocer a equipos de educadores del país que hayan logrado mejoras en las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes. Pone especial énfasis en la necesidad de renovar las prácticas de enseñanza, destacando proyectos que promuevan los talentos y potencialidades de los estudiantes, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la comprensión, el respeto por la diversidad y la búsqueda de soluciones creativas para los problemas de su entorno, entre otros.

El primer premio obtendrá la suma de un millón de pesos y todos los finalistas recibirán un reconocimiento económico: 500.000 pesos al segundo puesto, 400.000 al tercero, 300.000 al cuarto, 200.000 al quinto y 100.000 a los restantes 5. El dinero será transferido a la escuela y deberá ser utilizado para expandir el proyecto premiado a través de la compra de materiales pedagógicos, equipamiento tecnológico y la formación del equipo docente.

Finalistas Maestros Argentinos 2019

Laboratorio de experiencias educativas al servicio de la comunidad, en pos de la construcción de un proyecto de vida con otros La Rioja (Chilecito)

El laboratorio, del cual participan todos los estudiantes de la escuela, propone desarrollar distintos proyectos vinculados con las necesidades detectadas en el territorio por docentes y estudiantes, aprendizaje y servicio solidario. Algunos de los trabajos realizados son: fabricación de andadores, bastones, trípodes, muletas y sillas posturales destinadas al área de discapacidad del Municipio, construcción de la sala de niños y cámara Gesell dependiente de la Asesoría de Menores, entre otras.

Club de Robótica: Morning Club San Juan (Caucete)

Los docentes y los estudiantes comenzaron a investigar cómo utilizar los kits de robótica del programa Aprender Conectados, así los participantes y el entusiasmo fueron creciendo. Luego se sumaron estudiantes de otras escuelas a aprender a programar entre pares, también intercambiaron experiencias con otras escuelas, donde se mostraron como protagonistas de su aprendizaje y fueron sumando compañeros, docentes y alumnos a un espacio y un tiempo diferente para aprender. Además, los alumnos formaron el “Club del medio ambiente” donde difunden juegos creados por los alumnos para concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

(ECO)2 Suero Entre Ríos (Maciá)

El proyecto que llevaron adelante los docentes junto a sus alumnos, se basa en la reutilización del suero, que es un subproducto de la elaboración de algunos productos lácteos, principalmente el queso. A pesar de sus excelentes cualidades, durante muchos años el suero fue eliminado por las cloacas y los ríos, o se dispersaron por los campos provocando una importante contaminación de los cursos de agua. A partir de la implementación de este proyecto, este preparado se utiliza en las producciones hortícolas de la escuela. Las hortalizas producidas en base a este método ecológico son consumidas por los alumnos y docentes en el comedor escolar, generando un impacto social positivo debido al hecho de utilizar un desecho de la industria como abono orgánico. A futuro, la idea es poder realizar biofertilizantes, optimizar la receta evaluando fortalezas y debilidades, analizar los nutrientes que aporta el (ECO)2 suero, utilizar el biofertilizante para el tratamiento de semillas pre-siembra, en órganos de propagación asexual en bulbos, entre otros.

Ciencia Nómade Santa Fe (Capital)

Docentes y alumnos del ciclo básico y del ciclo superior de la Escuela Industrial Superior, planifican, elaboran, implementan y evalúan trabajos prácticos de laboratorio destinados a estudiantes de Escuelas de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) de la ciudad de Santa Fe. Diseñan y producen materiales didácticos experimentales acorde a los contenidos curriculares de Física y Química. Los alumnos preparan las experiencias y vivencian ser docentes-guías de los estudiantes de las Escuelas de adultos supervisados por el grupo de docentes de ambas instituciones. Los trabajos prácticos son preparados, llevados a cabo, corregidos y evaluados por los jóvenes de la escuela industrial que luego realizan las devoluciones y entrega de notas. Lo novedoso de la articulación es la incorporación de los alumnos a la planificación docente y el trabajo conjunto de retroalimentación.

Un enemigo invisible Tucumán (San Miguel de Tucumán)

Desde hace algunos años en la escuela se trabaja acerca de la calidad del agua. Para ello docentes y estudiantes investigaron acerca de la temática y pusieron en práctica un Pasteurizador de agua a base de energía solar, un dispositivo de bajo costo, construcción sencilla e inocuo para el medio ambiente que elimina las posibles bacterias u otros microorganismos del agua. Al profundizar la temática continuaron con el proyecto compartiendo sus conocimientos con otras escuelas. Se realizaron charlas protagonizadas por los alumnos sobre las consecuencias en la salud por el consumo de agua contaminada por Arsénico, y se presentaron además, dos dispositivos que trabajan de manera coordinada para mejorar la calidad de potabilidad del agua: un filtro casero de bajo costo, para la eliminación de impurezas del agua y el Pasteurizador a base de energía solar, para la eliminación de microorganismos que pueden quedar después del filtrado, para que los estudiantes de las Escuelas Rurales, lo lleven a cabo en sus hogares.

Festival Intercolegial de Cortometrajes Nuestras Historias Córdoba (Capital)

Festival Intercolegial de Cortometrajes Nuestras Historias, es un proyecto destinado a producir cortos en cuatro escuelas secundarias públicas, con la particularidad de que sus narraciones están basadas en hechos reales de los estudiantes y de sus comunidades. Para producir los cortos, los equipos docentes y los alumnos de las cuatro escuelas trabajan colaborativamente, en red y con la idea de funcionalidad horizontal e igualdad entre pares, utilizando una metodología de trabajo acorde, articulando a sus directivos, profesores y alumnos, y también con distintas áreas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un proyecto general motivado por la necesidad de aprender a aprender, utilizando la expresión y difusión, alfabetización digital, inclusión, calidad educativa, diversidad,

autonomía en el uso de las TIC, desafíos personales, sueños y proyección para una salida laboral profesionalizada.

Séptima Estrella Misiones (San Pedro)

Proyecto de radio escolar comunitaria que funciona desde hace varios años y fue profundizando la experiencia. Es un recurso sumamente importante en la escuela y en la comunidad, porque no solo se utiliza con fines pedagógicos, sino que también es el único medio de comunicación radial comunitario en la región (del lado argentino) y en la zona no hay señal de celular. Los docentes y sus estudiantes son los protagonistas ya que ellos realizan los programas acompañados: desarrollo de contenidos, puesta en el aire, operación técnica, etc.

Y ́JAPYHY 3 (Tomar, de agarrar el agua en Guaraní) Corrientes (Buena Vista)

El proyecto tiene tres etapas: en 2017 se comenzó a estudiar el proceso de potabilización del agua y se construyó un dispositivo que incluye todas las etapas del proceso para lograr su desinfección final. En 2018 se propuso a los alumnos rediseñar el dispositivo para hacerlo más eficiente. En 2019 los docentes y sus alumnos se propusieron hacer el dispositivo más pequeño, transportable, replicable, de bajo costo y sustentable (sin energía eléctrica), ya que las personas que lo utilizan viven en los campos o en las orillas de los ríos y no tienen acceso al agua potable, ni a electricidad.

Adoquines ecológicos Santa Fe (Gálvez)

El proyecto surge de la posibilidad de trabajar con problemas concretos que se detectaron en la escuela. A partir de esta propuesta se detectó la necesidad de pavimentar determinadas áreas y sectores peatonales que quedan anegados los días de lluvia. El equipo docente y sus alumnos se propusieron la construcción de adoquines con la incorporación de materiales de descarte que se recolectan en el punto limpio del patio de la escuela. Allí se recolectan materiales no degradables (plásticos, telgopor, tetra brik, etc.). Los adoquines son de tamaño reducido, sencillos para transportar, se rompen con menos frecuencia que las losas que se fabrican en la escuela y son más versátiles en su instalación, todo esto sustentado en una ordenanza Municipal que exige el uso de los mismos en el área central de la ciudad.

La producción espectacular y la intervención artística en espacios públicos como herramienta para la inclusión educativa y la renovación de los vínculos con la comunidad. Córdoba (Río Cuarto)

Este proyecto está integrado por diferentes disciplinas artísticas tales como Teatro, Música y Artes Visuales; y propone la “producción espectacular y la intervención artística en espacios públicos” como una forma de hacer efectiva la inclusión educativa y la generación de nuevos vínculos con la comunidad. El equipo docente y sus alumnos buscan consolidar un espacio de contención rico en afectos y valores, que les permita a los estudiantes crecer más seguros emocionalmente, y difundir mensajes que ayuden a la construcción de una sociedad más sana, justa e inclusiva.

