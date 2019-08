Demandó a su esposa por los gastos que tuvo en su hijo después de descubrir que el niño no es suyo

Se enteró recientemente que no era el padre biológico del niño que crió desde que nació. El chico hoy tiene ocho años.

El caso conmueve a Londres, Inglaterra, pero la situación bien podría ocurrir en Argentina o en cualquier país del mundo. Un hombre demandó a su esposa ante la Justicia al enterarse que no era el padre del niño que crió desde que nació.

El chico de ocho años, del que se preserva el nombre, no sabe en realidad que el marido de su madre no es su padre biológico. Y ante la Justicia, el hombre reclamó que su ex mujer le pague todos los gastos del dinero que requirió la crianza del niño. También pidió una indemnización por daños y perjuicios.

La mujer quedó embarazada en una relación extramatrimonial y luego le dijo a su marido que juntos estaban esperando a un niño. Para la Justicia británica, la adúltera debe decirle al hombre quién es el verdadero padre del chico.

Además, el hombre y la mujer habían discutido sobre si se le debía decir al niño quién era su verdadero progenitor. El hombre dijo que había que decírselo, pero ex esposa estaba en contra de esa medida. La Justicia, por ahora, impidió que el chico sepa su verdadero origen.

Ante la Justicia, la mujer se mostró arrepentida de la situación y dijo que estaba “llena de remordimiento”. El juez Cohen, del Tribunal Superior británico, dijo que el hombre se sentía “devastado” al saber que no era el padre biológico del niño que había criado.

Y ordenó que la ex pareja tengan contactos con asistentes sociales quienes decidirán de qué manera y en qué momento el niño de ocho años será informado de la verdad.

Este no es el único caso; las cifras publicadas por la Agencia de Manutención Infantil británica hace 10 años mostraron que uno de cada 500 padres fue identificado erróneamente por las madres, según The Guardian.

Aunque el fraude de paternidad (o discrepancia paterna como es referido por los profesionales de la salud) es difícil de rastrear y hay poca investigación sobre el tema, un estudio publicado en 2005 en la revista Epidemial Community Health encontró que el promedio de hombres que involuntariamente crían a un niño que no es de ellos fue del 4% (un padre de cada 25).

(Clarin)