Estudiantina2019: “Respeten las escuelas llegó el más grande”, el Nacional se pone al día con sus ensayos

Después de iniciar la primera prueba piloto de la estudiantina 2019, los estudiantes retoman sus ensayos generales de cara a la segunda prueba piloto. En Costanera y Avenida Trincheras de San José, “Martín de Moussy” convoca a sus estudiantes a ponerse al día para afinar los detalles faltantes. Mirá la GALERÍA DE FOTOS.

“El Nacional” tiene como días establecidos para ensayar: los jueves de 18:00 a 20:00 horas, los sábados y domingos a partir de las 17:00 a las 20:30 horas. Son 9 horas semanales que tienen para ensayar así lo decide la “APES” la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios.

Santiago Manuel Baez “Director de la Banda musical”, junto a Lucas Morenati quien es el” Marcador de la banda”, mencionaron que durante la primera prueba piloto tocaron ritmos anteriores. “Es decisión nuestra tocar ritmos viejos y así demostramos lo que pudimos trabajar después, las jornadas de calle tienen sorpresas”, explicaron los chicos entre risas.

La institución compite en la categoría A ° porque son más de 100 los participantes que conforman los equipos de banda musical, como el cuerpo de baile. La categoría se mide de acuerdo a la cantidad de personas.

Por otra parte, Santiago afirmó “Hay chicos que se bajan de la estudiantina porque no llegan con el traje”. Explicó también que por los costos de los materiales para armarse los trajes se les complica llegar a algunos, en esta oportunidad planearon alternativas para su vestimenta así lograr la mayor participación posible.

Cuentan con un grupo humano de 110 jóvenes entre, varones y mujeres. La banda sonora, se representa con 4 tipos de instrumentos distintos, entre 9 canchas, 26 redoblantes, “tones” o tamborines suman 40. Además, el grupo que conforma el sonido se constituye también por 25 chicas que se distribuyen en las cajitas o algún otro instrumento.

“Están haciendo la carroza”, dijo Santiago y añadió que existe un Director que se encarga de la construcción y el armado como también tienen asesores de carrozas y que participan profesores.

No fue fácil lograr la primicia de la Temática que representará el Nacional en este año, “el tema no se dice, se trabajó todo el año en eso para la presentación y por códigos no lo nombramos porque es sorpresa y para que no nos copien los demás” aseguró Lucas Morenati.

Estos días son de ensayos generales establecidos desde la organización del evento que convoca a muchísimos estudiantes posadeños, sin embargo, desde el mes de enero se reúnen a apuntar y planificar el trabajo que realizan durante el año.

“Haka” es una danza de origen Maorí, que se la asocia un equipo de rugby “All Backs” qué cuando se enfrentan en un partido lo expresan frente a sus oponentes. El “haka” también tiene una historia para los chicos del colegió Martín de Moussy qué también lo practican en las noches de calle. Es nuestro “himno” así lo describieron los muchachos.

Luzmila Fischer, es la directora del cuerpo de baile, nos comentó que “cada una se gana su lugar, la que más ganas le pone, la que más ensaya y no falta logra un buen lugar”. El cuerpo de baile, cuenta de 4 escuadras cada una y se los identifican con estos colores: rosado, amarillo, turquesa y naranja.

“Ya llegó el nacional. hace eco en las noches de estudiantina así las pasistas quienes colaboran con las directoras en asistir a todo el cuerpo de baile para enseñar los pasos, como ubicarlas en cada línea y definir los lugares.

Añadió, la encargada del cuerpo de baile, que “es mucho hoy que todas estemos acá, es un esfuerzo porque está todo más caro. Nosotras ahora elegimos algo más económico y lindo para que todas podamos venir, disfrutar, y bailar. Y no preocuparnos para hacer algo para vender como otras cosas porque no llegamos con los trajes” finalizó con una reflexión importante y es “que es más satisfactorio compartir todos”. Además de provechar este espacio que se les brinda a los jóvenes a pesar de las dificultades y valorar todo este esfuerzo que le ponen para seguir adelante. “Se va El nacional”.