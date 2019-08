Eldorado: creció en un hogar de niños y hoy como granadero representa el orgullo, valores y el legado de San Martín 

Marcio Navarro (26) creció en el hogar “La buena semilla” de Eldorado, allí estudió y le dijo a Herman Bothner (a cargo del hogar) a quien llama “papá”, que quería ingresar a las fuerzas. Bothner lo alentó y lo apoyó para que pueda hacerlo y hoy Marcio es un granadero desde hace 3 años. “Para mi es un honor ser un granadero, hasta el día de hoy me emociono cuando lo digo, doy gracias primeramente a Dios, y luego al hogar donde crecí por haber creído en mi” indicó Marcio.

En un aniversario más del fallecimiento del padre de la Patria y uno de los libertadores de América, Don José de San Martín, el periodista Mario Markic realizó un informe especial de los granaderos que fue emitido por Canal 13 de Buenos Aires, en un especial de Telenoche.

Allí se conoció parte de la historia de Marcio Navarro, el granadero eldoradense, que hoy brilla representando el orgullo, valores y legado de San Martín.

“Estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de pertenecer al Regimiento de granaderos a caballo general San Martín, un regimiento con tanta historia. Dios me sorprende con todo lo que me da, y cada día estoy más que convencido que nada soy sin Él” manifestó el joven de 26 años que creció en el hogar “La buena semilla” de la ciudad de Eldorado.

En diálogo con Misiones Online, Herman Bothner- a cargo del hogar- recordó “Marcio estuvo unos 7 añosen el hogar, tenía unos 10 añoscuando ingresó, y nos habían dicho que tenía problemas de conducta y por eso los familiares no lo querían, su madre lo dejó en el Juzgado porque dijo que ese no era su hijo, que se lo cambiaron en el hospital. Entonces se contactaron con nosotros, y lo trajimos al hogar, pero con nosotros él no se portaba mal, era un chico muy estudioso, muy aplicado, no repitió nunca de grado y terminó la secundaria en el hogar. Además era ordenado y le gustaba el deporte, atletismo sobre todo, así es que corrió varias maratones, tengo varios trofeos de él en el hogar. Muy bien se portaba, le faltaba amor y atención nada más”.

Bothner también dijo que “siempre viene cuando tiene vacaciones y se queda con nosotros. Y cuando viajamos a Buenos Aires también nos encontramos con él”.

En referencia a cómo se convirtió en un granadero, Herman contó que Marciosiempre quiso entrar a las fuerzas, “insistió con eso y se fue a trabajar a Buenos Aires. Allá estaba por intentar ingresar en la Policía Federal, pero le dije por qué no probaba con los granaderos porque él tiene buen porte, valores y disciplina. Y un amigo mio que es cristiano también, lo acompañó, ingresó ahí y cuando lo hizo me llamó llorando de emoción y me contó, dijo: papá voy a estar en la guardia presidencial, no lo puedo creer”.

En esa oportunidad Marcio agradeció a Herman Bothner en las redes sociales diciendo: “>Gracias Papá por enseñarme los valores de la vida!!! Hoy estoy a punto de lograr uno de mis sueños tan ansiado, que me parecía tan lejano, pero siempre me alentabas. Este logro también te pertenece!!! “>Cuando muchos: familia, amigos, etc, no daban nada por mi, vos extendiste tu mano y me ayudaste cuando más lo necesitaba!!!! No alcanzarían las palabras para explicarte lo agradecido que estoy”.

El encargado del hogar también señaló que “con mi esposa Corina fuimos a su recepción en Buenos Aires porque nos invitó, y fuimos en colectivo, para nosotros fue algo hermoso. Y es un honor y un orgullo que del humilde hogar La buena semilla de Eldorado, haya salido un buen granadero que cuide los restos del libertador general Don José de San Martín, doy gracias a Dios por su hermosa vida”.

Marcio dijo para finalizar que aprendió que ningún sueño es inalcanzable “todo se puede lograr con esfuerzo, perseverancia y poniendo las cosas en manos de Dios”.

El joven oriundo de Eldorado es parte de la custodia presidencial, y del Mausoleo del general Don José de San Martín, prócer que distingue los más altos valores de la historia Argentina, creador de la fuerza emblema del país: los granaderos, herencia física del Padre de la Patria.