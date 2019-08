Duras criticas a Puerto Iguazú de una dirigente empresarial de Eldorado

Graciela López, pro secretaria de la Cámara de Industria y Comercio de Eldorado, criticó severamente a la ciudad de Puerto Iguazú y la tildó de “sucia y fea” durante un encuentro entre cámaras empresariales en Leandro N. Alem. “Soy frontal. Supuestamente todo Misiones vive de Cataratas y no es así. Yo vivo en Eldorado y la gente pasa de largo”, dijo en declaraciones al diario digital Alem News.

López intentó aclarar sus dichos y para ello cuestionó a la dirigencia empresarial de Puerto Iguazú. “Cuando yo hablé que cuando vas a Cataratas todo el mundo re roba porque te mete la mano en el bolsillo, todos dijeron que yo vine a hacer catarsis y nada que ver”, se defendió. En ese sentido cuestionó la existencia de las tarifas diferenciadas y que “una botella de medio litro de agua valga 150 pesos, es un robo. ¿Por qué si Cataratas es una de las Siete Maravillas del Mundo la gente de aprovecha?”, se preguntó.

López además reveló que en Eldorado, especialmente en el tema industria, hay aserraderos pequeños que están desapareciendo. “Nosotros somos, entre comillas, Capital del Trabajo, hay un montón de negocios que se cerraron y hay muchos que se abrieron. Yo creo que hay una crisis mundial a nivel económico, social, familiar y nos viene bien a todos porque tenemos que innovar”, afirmó.

La dirigente empresarial además cuestionó el pago de planes sociales por parte del Estado. “A mí me vuelve loca ver en el banco Nación una cola para ir a cobrar un sueldo cuando no trabajaron, a mí no me cabe eso”, puntualizó.

Para cerrar, López volvió sobre el tema Puerto Iguazú. “Me da mucha tristeza que la gente de Iguazú se aproveche de los turistas y aparte Iguazú es fea, es sucia. Con toda la plata que juntan tendrían que tener los locales todos pintados. Es sucio y feo”, finalizó.

Fuente: Alem News