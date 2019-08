¿Cuervo o conejo?, la ilusión óptica que se convirtió en un desafío viral en las redes sociales

A través de su cuenta de Twitter, un usuario compartió un video que se convirtió rápidamente en viral, generando polémica entre los usuarios que no logran ponerse de acuerdo sobre el animal que están viendo.

Una nueva ilusión óptica generó miles de comentarios en las redes durante las últimas horas. Se trata de un video que, ya posee más de 42 mil me gusta y casi 4 millones de reproducciones. Si bien muchos afirman que en las imágenes se ve un cuervo, otros tantos sostienen que en realidad se trata de un conejo.

El usuario @dsquintana, investigador de la Universidad de Oslo, en Noruega publicó un video en el que se ve un animal negro y comentó: “A los conejos les encanta que les acaricien la nariz”.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP

— Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019