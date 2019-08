Afirman que Nación debe dictar medidas de impacto directo para que la escalada del dólar no agote las reservas del BCRA

Para Federico Villagra, las medidas dictadas desde Nación han sido solo parches que no tienen incidencia en el corto plazo y que están generando mayor incertidumbre. Sostuvo que la escalada del dólar genera diversos problemas para la economía local porque se puede elevar aún más la deuda, llegar a una hiperinflación y que espera que el ingreso del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dé calma a la corrida cambiaria .

A pesar de que el dólar está mostrando una leve tendencia a la baja, la economía argentina sigue con diversos desafíos y el valor del peso argentino se reduce. Por ello, el economista Federico Villagra manifestó que urge que las autoridades de Nación brinden tranquilidad a los mercados y que apliquen políticas con un impacto efectivo.

Para atacar el tipo de cambio, que es la medida de fondo, Villagra afirma que se debe dar más certidumbre a los mercados para que el dólar no crezca “porque la deuda se va a espiralizar, la inflación va a llegar a convertirse a una hiper, vamos a correr riesgo de default”.

No obstante, parece que los últimos anuncios del presidente Mauricio Macri – quién convocó al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza en remplazo de Dujovne al frente de Hacienda- han generado una leve tranquilidad. No obstante, recordó que no se debe descuidar porque “el dólar es una fiera que en cualquier momento se despierta y puede llevarse a cuesta todas las reservas del Banco Central”.

Añadió que otro efecto es el que se desencadenó en las provincias en relación a la quita del IVA que estima una pérdida de 1.200 millones de pesos para la tierra colorada

Consideró que estas acciones son solo “parches que tratan de solucionar cuestiones económicas, que no tienen incidencia en el corto plazo y que generan una mayor incertidumbre”.

