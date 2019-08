El actor Rodrigo Noya denunció bullying: pidió milanesas y le “regalaron” un dibujo de Milhouse

El actor contó a través de sus redes sociales la broma que le hicieron en el restaurante en el que pidió comida.

La fama tiene su parte buena, y su parte mala. Rodrigo Noya contó en las redes sociales la particular broma que le hicieron en una casa de comidas adonde llamó para pedir delivery.

Rodrigo Noya pidió una milanesa y le mandaron un Milhouse impreso en el ticket. Vomité el pulmón que me quedaba después de lo que pasó entre La Bomba Tucumana y Rial. pic.twitter.com/FhiRSPRLYY — Sátira Deportiva (@SatiraDeporOK) August 19, 2019

“Yo no sé si me están haciendo buylling o qué, porque pedí una milanesa a un lugar conocido de milanesas y me la traen así, observen: con un Milhouse. ¿Es normal esto?”, se preguntó el actor a través de un video que publicó en Instagram.

En las imágenes se ve la caja del pedido y el dibujo del popular personaje de los Simpsons, a quién suelen comparar con el actor.

La de Rodrigo Noya recibiendo un ticket con el dibujo de Milhouse es genial. pic.twitter.com/Y4ZzmR83z5 — GastónDW 🌟 (@gastondw) August 19, 2019



Fuente: Telefe Noticias