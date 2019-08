El 24 de este mes en Candelaria realizarán la “V Fiesta Provincial del Olero Misionero”

Esta mañana en Casa de Gobierno comunicaron que la fiesta Provincial del Olero Misionero se realizará el 24 de agosto en Candelaria. En la oportunidad el delegado del sindicato, Eugenio Cantero, expresó que el sector no es reconocido como debería, pero esperan revertir esta situación con el acompañamiento del Gobierno provincial.

La fiesta se desarrollará el 24 de agosto en el Club Social de UPCN de Candelaria a partir de las 9:30 horas y tiene como objetivo transmitir la importancia que tienen los trabajadores de las olerías, en favor de la economía de la Provincia. La presentación fue hecha por el jefe del Gabinete del Ministerio de Industria, Fernando Arias, el delegado provincial del Sindicato de Oleros, Eugenio Cantero, el coordinador de la fiesta, Ernesto Ríos, y trabajadores del sector.

Allí, además de la presentación del evento, hablaron sobre las condiciones laborales que vive el sector: “Esta actividad viene muy mal, no estamos organizados. Vimos pasar años en los que en Argentina si se vendía ladrillo, pero no se podía crecer, el olero no se podía tecnificar. Los ladrillos se vendían calientes y hoy están parados uno o dos meses; entonces los oleros van y changuean”.

Ante esa problemática surgió la idea de planificar un proyecto, en conjunto con el futuro gobierno a asumir. El mismo trataría de reactivar las obras, tanto públicas como privadas, que ocuparían en gran proporción la producción de los oleros en la Provincia: “Si hay una política de estado que haga fluir la economía el olero va a vender más. Estamos buscando que el Estado provincial compre nuestro ladrillo artesanal, es algo que cuesta, pero sé que con el futuro gobernador electo Herrera Ahuad se va a lograr, porque hay un firme compromiso del Gobierno provincial de acompañar al sector”, expresó Eugenio Cantero.

Con respecto a la fiesta indicaron que las actividades son organizadas y coordinadas por la Delegación del Sindicato de Ladrilleros de Misiones (UOLRA) y la Mesa Provincial del Ladrillo. Allí participarán delegaciones de oleros de toda la Provincia, se realizará un almuerzo, shows de música y baile regional. Habrá stands comerciales y de economía social, se consumará la elección de reyes y se entregarán premios, los cuales serán herramientas de trabajos para la olería.

Por otro lado, el jefe del Gabinete de Industria hablo de como se está trabajando desde el organismo y con respecto a ello expresó que en el último tiempo los técnicos visitaron las olerías de toda la Provincia y realizaron un registro de los trabajadores, para de esta manera tener un mejor control y así lograr una mejor aplicación de la ley. Según los datos relevados, en total hay aproximadamente 800 familias trabajando en olerías de Misiones.

FS