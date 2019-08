“No es justo que las provincias paguemos los errores de la Nación”, remarcó Passalacqua al referirse a la rebaja de IVA y Ganancias

“Esto de los impuestos, para nosotros, para la Provincia es dramático. Cuando hablamos de Provincia estamos hablando de personas de carne y hueso y el recorte va a ser astronómico, nos quita 4 mil millones…es un recorte enorme”, manifestó el gobernador Hugo Passalacqua durante una entrevista brindada a una radio de Posadas.

Durante una charla que comenzó de manera informal, el mandatario misionero se refirió a algunas anécdotas personales como forma introductoria, antes de meterse de lleno al tema político de la semana: las medidas anunciadas por el Gobierno nacional después de los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sobre la anunciada quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las modificaciones en la base del Impuesto a las Ganancias, Passalacqua consideró que “es una pena porque Misiones es una provincia muy ordenada; además se hizo sin preaviso, sin consensuar, sin buscar compensaciones. Nos enteramos por los diarios y esa plata es de los misioneros. Está bien que lo cobra la Nación, pero es de los misioneros. Recauda la Nación, pero un poquitito aunque sea, vuelve para los misioneros”, afirmó. Además alcaró que “están levantando impuestos nacionales; pero somos las provincias las que aportamos, esperando una devolución. Si no viene la devolución, nos quedamos todos patas para arriba…y es una pena –decía- porque la provincia de Misiones es una de las más ordenadas…nos desajusta”.

Insistió en el dato del equilibrio logrado al destacar que “son 21 provincias las que pagan los sueldos a 40 o 45 días, nosotros pagamos el últimos día del mes y esto nos desacomoda muchísimo. No es justo porque nadie puede alegar que las provincias hicimos algo para que al Gobierno (nacional) le vaya mal. No fuimos responsables de lo que está pasando. Todas tuvimos una administración equilibrada, sensata…entonces parece injusto que el país se desacomode por el lado que más costó reconstruir que somos las provincias, y cuando digo Provincia son ustedes, somos nosotros”.

En otra parte de la extensa entrevista que brindó el Gobernador, también resaltó que en Misiones “no le pusimos palos en la rueda al Gobierno nacional, le dimos gobernabilidad, pero siempre desde la tradición opositora y misionerista; nosotros no pertenecemos a ningún bloque nacional…somos nosotros, somos misioneros…Nosotros tuvimos un espíritu de colaboración, no soy de hacer leña del árbol caído, soy muy respetuoso de la figura del Presidente pero a nadie se le escapa que son medidas de coyuntura…no lo digo con saña; pero lo siente todo el mundo y yo también lo siento. Obviamente, tiene (el Presidente Mauricio Macri) todo el derecho de buscar ganar en octubre, tampoco se le puede negar, pero que seamos las provincias las que paguemos el precio, a mí me parece muy injusto”.