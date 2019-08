Insólito: un futbolista rescindió su contrato en Suecia una semana después de firmarlo porque tenía frío

La historia de Musa Noah Kamara se sumará, sin dudas, al libro de curiosidades del mundo del fútbol. Apenas una semana después de haber firmado su contrato con el club sueco Trelleborgs, el delantero de Sierra Leona decidió rescindirlo porque no pudo adaptarse al frío de su nueva ciudad.

El club simplemente declaró que el contrato de tres años y medio del joven de 19 años terminó por “razones personales”. “Desea regresar a su país de origen”, agregaron desde Trelleborgs en un comunicado oficial en su sitio web.

Kamara, que llegaba a Suecia después de coronarse goleador (15 tantos) y campeón de la Pemier League de Sierra Leona con el East End Lions, explicó que quería regresar a Freetown, donde la temperatura habitual ronda los 20º C, ya que no podía adaptarse al clima frío en Suecia, que en verano (la estación actual) ronda los 20º C, pero que en invierno llega a 0º C.

Ahora, el joven se quedó sin equipo y espera jugar nuevamente en algún club de su país.

(LaNación)