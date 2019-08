El FMI confirmó que sus técnicos viajarán “pronto” a la Argentina

El organismo emitió un muy breve comunicado luego de las conferencias de prensa del nuevo ministro de Hacienda y del presidente del BCRA. Aún no se sabe la fecha del viaje.

“Seguimos de cerca los desarrollos recientes en Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Un equipo del FMI viajará a Buenos Aires pronto”.

El breve comunicado lo firma Gerry Rice, vocero principal del FMI, y fue emitido luego de las conferencias de prensa del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Sandleris habló de la llegada del próximo desembolso del Fondo, unos USD 5.400 millones que se sumarían a las reservas luego de la aprobación de la próxima revisión técnica del acuerdo stand by, correspondiente a junio. Minutos antes, Lacunza había confirmado que los técnicos del fondo llegarán “en los próximos días”. “Puede ser esta semana o la próxima”, estimó Sandleris.

Lo cierto es que aún no hay fecha confirmada: la misión iba a llegar esta semana, pero el viaje se pospuso por las turbulencias post PASO y los rumores, concretados el fin de semana, de la renuncia de Nicolás Dujovne, principal interlocutor local con el organismo.

Todas las partes confirmaron que están en diálogo por estas horas. Los funcionarios locales esperan el dinero, el último pago importante que tiene previsto el Fondo Monetario en el acuerdo. Luego llegarán a razón de USD 1.000 millones trimestrales hasta mediados de 2021.

Los técnicos del Fondo tenían previsto viajar para llevar adelante la quinta revisión del programa a tres años. Según los plazos fijados en el último staff report, la próxima aprobación (si la hay) de los avances del plan debería ocurrir en torno al 15 del mes que viene.

Antes, los enviados del FMI deben repasar los números de la economía, verificar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, y elevar su informe al directorio del Fondo. Usualmente este proceso demora algunas semanas. Si bien hoy Lacunza dijo que el Gobierno tiene los fondos para pagar los anuncios de “alivio” de la semana pasada y que esas erogaciones no impactarán en la meta del “déficit cero”, no son pocos los que creen que esa idea no se alcanzará. Además del desgaste, ese podría haber sido también el motivo de la salida de Dujovne. Técnicos y funcionarios mirarán los números para ver si es verdad o no.

