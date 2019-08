Para el economista Alonso Schwarz un dólar entre $57 y $60 equilibra la balanza comercial y apuntala las economías regionales

El economista Gerardo Alonso Schwarz, Jefe en la consultora IERAL, consideró, por un lado, que la inflación es un punto a resolver por el equipo económico de Macri. En cuanto al valor de la divisa, indicó que 57 a 60 pesos el dólar equilibra la balanza comercial. Por otra parte consideró que para calmar a los mercados son necesarias señales políticas y que oposición y oficialismo trabajen juntos.

Gerardo Alonso Schwarz. Radio Libertad

El economista misionero, de la Fundación Mediterránea, indicó que al asumir, el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, tiene dos frentes de acción claros y distintos entre sí: en primer lugar debe afrontar lo referido al tipo de cambio, la cotización de acciones, bonos argentinos tanto de nuestro país como del exterior y finalmente lo relacionado al riesgo país que ha crecido fuertemente la semana pasada. Al respecto consideró necesario señales fuertes de estabilidad. En esta línea marcó, sin embargo, que “ lo que están esperando inversores internacionales o locales, es una señal política”. El economista sostuvo que las reacciones que se generaron desde la semana pasada obedece a la incertidumbre sobre cuáles serán las medidas en el próximo gobierno, ya sea por la continuidad de quien está, o el modelo que estaba antes (en relación a la fórmula Fernández-Fernández”), señaló y remarcó que “las señales que pueden calmar al mercado son políticas e implica trabajar en conjunto gobierno nacional y oposición”.

Por otro lado, dijo que el nuevo ministro de Economía debe enfrentar lo que más afecta a la población argentina que es la inflación, lo que suceda con los impuestos y los créditos.

Consultado sobre la rebaja de IVA que es un impuesto coparticipable, opinó que “con seguridad tendrá un coto fiscal que lo enfrenta tanto Nación y Provincias”. Al respecto dijo que si bien entiende que las provincias defiendan sus recursos, y por ello están reclamando que no se quite este impuesto, “las provincias están con superávit fiscal, mientras que nación tiene déficit y por ello es más sensible para Nación que para las provincias”, dijo.

En cuanto al precio del dólar indicó que viendo la balanza comercial, que es la de exportaciones e importaciones, “el tipo de cambio de 57, 58 o 60 pesos claramente equilibra la balanza comercial y apuntala las economías regionales para que pueda volver a crecer”, señaló. Marcó, no obstante, que si los agentes comerciales piensan que el próximo gobierno va a tratar de instaurar un tipo de cambio, o si vuelve el cepo, “claramente los ahorristas van a tratar de convertir sus pesos en dólares y guardarlos. El tipo de cambio en ese caso no responde a la balanza comercial sino a la expectativa de los ahorristas”, señaló.

“A los ojos de los inversores esto genera ruido y necesitan señales claras como la que dio Alberto Fernández cuando dijo el tipo de cambio a 60 pesos me parece bien”, manifestó.