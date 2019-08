Capacitaron gratuitamente a ONGs para mejorar su comunicación y presencia en medios  

Desde el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Misiones se organizó la Maratón Solidaria de Relaciones Públicas, que en forma simultánea capacitó a más de 75 ONGs de todo el país. En la provincia se contó con la presencia de organismos de Jardín América, Posadas y Eldorado. Esta iniciativa busca fomentar y mejorar los procesos comunicacionales de estas organizaciones en tiempos de crisis.

Más de 75 ONGs de todo el país recibieron una capacitación simultáneo en el marco de la Maratón Solidaria organizado por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, las que fueron asesoradas por los principales profesionales de la comunicación y del sector.

La actividad que se realizó en simultáneo en 10 ciudades y contó con la participación de más de 400 personas, tuvo un elemento diferenciador en la provincia, donde cerrará con una charla motivacional titulada: Cómo mejorar la Gestión y Cómo lograr sus metas.

El disertante es Juanjo Lansky, titular y fundador de la Consultora Marketing A Su Servicio, con más de 26 años de trayectoria en la región del Nea, quien buscará articular las experiencias de los participantes para un mejor aprendizaje.

Según Julieta Ogguier, relacionista público e integrante del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Misiones, en estos tiempos de crisis, urge que las ONGs y diversas entidades transparente sus acciones, definan bien su misión y visión y sepan transmitirla a través de una adecuada comunicación.

“Estamos en un mundo donde es importante comunicar y llevar un mensaje concreto, creo que estamos en un momento donde comunicar y comunicar bien, ser concreto y transparente son las bases para llevar un buen mensaje y llegar a los públicos que uno tiene”.

En ese sentido, afirmó que estas capacitaciones se pueden aplicar a diversas áreas que van desde lo político, hasta salud y que las empresas y organizaciones no deberían disminuir su apuesta por el marketing y la comunicación. “Hoy por hoy quien no comunica y quien no se presenta en el mundo no existe (…) Aunque estamos en un momento general de crisis en todos los ámbitos, pero al haber recorte de personal algunas empresas creen que el área de marketing y publicidad no es tan importante, pero la realidad es que en este contexto es donde se necesita más llegar a todos”.

El encuentro se realizó en un salón de la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM) con un programa de talleres y charlas motivacionales relacionadas a un asesoramiento gratuito sobre herramientas de comunicación y relaciones públicas a organizaciones no gubernamentales y del tercer sector civil.

Desde Misiones se sumaron al encuentro cuatro organismos de rubros como el arte y salud. Las que recibieron y seguirán con asesorías cuyos resultados presentarán el próximo 20 de septiembre.

Sobre el evento

Se trata de la vigésima edición de la Maratón Solidaria de Relaciones Públicas, que en forma simultánea llevarán adelante en diez ciudades del país: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia, Resistencia, y Posadas.