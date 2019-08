Aseguran que ya se aplica la quita del IVA en productos básicos pero advierten que puede haber “avivadas” de pequeños comerciantes

Ismael Ortigoza, de la cooperativa de Almaceneros de Posadas, indicó que ya se está aplicando la baja de precios en productos de la canasta básica como medida de la quita del impuesto al valor agregado (IVA) que dispuso el presidente Macri, pero advirtió que “la gente no se deje engañar por pequeños comerciantes que subieron los precios antes o aún no hacen el descuento que corresponde”.

Ismael Ortigoza – LT17

En este marco, el encargado de la cooperativa de almaceneros ubicado sobre avenida Santa Catalina casi Bustamante de Posadas, se mostró alegre porque pudo ver que ya han bajado los precios de la yerba, arroz, fideos entre otros productos pero señaló que hay que recorrer y no dejarse engañar porque muchos comerciantes, aún no quitan el iva y ellos a la hora de comprar no están pagando.

Ortigoza espera que esta semana se pueda ver aplicado en todos los comercios y sobre todo en los mayoristas que son los lugares en los cuales se nutren los pequeños comerciantes. Igualmente dijo que hay otros tantos productos además de los mencionados, que irán llegando esta semana y se verá si ya vienen con el descuento o si se los facturan sin IVA como tiene que ser.

El decreto 567/2019 publicado el viernes en el Boletín Oficial dice: “Dado el contexto económico y social imperante, se considera necesario establecer que la venta de ciertos productos de la canasta alimentaria, estará alcanzada por una alícuota equivalente al cero por ciento (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley al Valor Agregado”. La medida la había anticipado el presidente Mauricio Macri: “Tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país: vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas”.

Son trece categorías que afectan a la canasta básica alimentaria: pan, leche fluida y UAT, aceite girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido y té, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures, huevos y azúcar.