Alberto Fernández elogió a Sergio Massa: “Es el símbolo de la unidad”

El candidato del Frente de Todos destacó la importancia del líder del Frente Renovador en la victoria en las PASO.

Durante la larga entrevista con Oscar González Oro en Radio 10, Alberto Fernández dejó varias definiciones sobre las elecciones primarias del 11 de agosto, las medidas económicas que anunció el gobierno y los meses que vendrán hasta los comicios de octubre y el 10 de diciembre.

El candidato a presidente del Frente de Todos fue consultado por varios dirigentes -Macri, Cristina, Dujovne, Lacunza, entre otros- y uno de los que eligió destacar fue Sergio Massa, primer postulante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Era el símbolo de la unidad, la unidad sin Massa no hubiera sido unidad. A mi me sumó mucho, siempre estuvo. Sergio suma porque el massismo existe”, expresó Fernández.

Y sobre un posible rol en el gobierno, agregó: “Creo que va a ser una pieza importante en el futuro. Sería un muy buen presidente de la Cámara de Diputados. Lo tienen que elegir los diputados”.

Si bien hay otros rumores que lo posicionan al ex intendente de Tigre en el Gabinete, Alberto no dio precisiones sobre quiénes lo conformarán: “Ya lo tengo bastante ordenado en mi cabeza. No quiero que desgasten a nadie. Cuando llegue el momento vamos a decir quiénes son. Hoy tengo más libertad para elegir”.

El primer paso para la unidad se dio en el borde del cierre de alianzas, en junio, cuando los dos dirigentes anunciaron que competirían por el Frente de Todos. Pero ahí aún no había precisiones de si irían a internas presidenciales o si Massa ocuparía otro lugar.

No fue hasta cuatro días antes de que se conocieran las candidaturas que el líder del Frente Renovador anunció que no competiría por el sillón de Rivadavia y que encabezaría la lista de diputados nacionales del kirchnerismo.

Al momento de informar esta decisión, Massa explicó: “Tengo la convicción de gobernar la Argentina, pero es un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que tener una dosis de humildad en cuanto a la capacidad de pelear desde el lugar que le toque. Siento que nuestra responsabilidad es construir una mayoría opositora”.

Y completó: “Evaluamos la posibilidad de la Primaria como una forma de hacer crecer el Frente de Todos, pero lo que puede parecer una fortaleza se podría convertir en una debilidad después de la Primaria y nos quita la posibilidad de seguir discutiendo programas, por lo tanto, decidí ser el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires”.

(Fuente: Infobae)