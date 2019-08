Alberto Fernández criticó las medidas económicas: “Lo único que hacen es desfinanciar el Estado”

El candidato a presidente del Frente de Todos opinó sobre las medidas económicas del Gobierno tras las PASO y habló de su rol como opositor: “Algo puedo ayudar, pero el Presidente es Macri”.

Tras la designación de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda en reemplazo de Nicolás Dujovne, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue muy duro al opinar sobre la política económica de Mauricio Macri: “El daño que se hizo difícilmente se pueda reparar en dos meses”.

Tras la designación de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda en reemplazo de Nicolás Dujovne, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue muy duro al opinar sobre la política económica de Mauricio Macri: “El daño que se hizo difícilmente se pueda reparar en dos meses”.

Para Fernández, Dujovne “no podía seguir en el cargo” y cuestionó las medidas económicas impulsadas por el Gobierno tras la derrota en las PASO. “Yo creo que hay que bajar el IVA pero no así. Porque así todos dejan de pagar el IVA, pero deberían dejar de pagarlo solo los más afectados. Así lo único que hacen es desfinanciar el Estado”, lanzó.

A su vez, reiteró que está dispuesto a conversar con Macri cuantas veces sea necesario. “Le dije (a Macri) que hablemos todas las veces que haga falta pero le aclaré que yo no soy el Presidente. Él me invitó a hablar con Lacunza pero le propuse que invite a toda la oposición, no solo a mí”, señaló en diálogo con radio 10.

El exjefe de Gabinete kirchnerista consideró que el Gobierno “no cuida” las reservas del Banco Central y cuestionó la política de intervención de la Casa Rosada: “El dólar estaba en $67 cuando dije que valía $60”. Además, consideró que Macri está en una situación “que no se la desea a nadie” y que el peronismo siempre “viene a solucionar las crisis”.

En las PASO, Fernández obtuvo más del 47% de los votos contra el 32 por ciento de Macri. “Lo que sucedió después de las primaras fue una profecía autocumplida por lo que ellos mismos dijeron”, señaló el postulante a la Casa Rosada al referirse a la estrategia del Gobierno de vincular al kirchnerismo con Venezuela.

“Ellos decían: ‘Si no somos nosotros es el caos, si no gobernamos nosotros somos Venezuela’. Y entonces vino el caos”, explicó Fernández.

(Fuente: TN)