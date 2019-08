Encarnación: continúa bajo el peso y algunas farmacias dejaron de trabajar con la moneda argentina

Comerciantes encarnacenos se mantienen a la expectativa por lo que suceda en Argentina, aunque aseguran que nuestra moneda nacional está en uno de los peores momentos pero esperan que la situación cambie. Si bien la mayoría de los negocios siguen recibiendo pesos, hay algunos rubros como farmacias, que directamente desde la semana pasada solo trabajan en guaraníes y dólares. Supermercados y estaciones de Servicio trabajan con el cambio del día. El litro de nafta súper cuesta alrededor de 60 pesos, lejos del valor actual en Posadas por lo que prácticamente clientes argentinos no hay.

La situación parece estabilizarse pero lejos está de ser la ideal para los comerciantes de Encarnación que en su gran mayoría, tienen en el comercio argentino alrededor del 90 por ciento de sus ventas. Si bien la moneda argentina trepó de los 80 a 100 guaraníes, sigue siendo un número muy bajo por lo que la diferencia para los compradores no es tanta y en algunos casos, como cargar nafta, comprar medicamentos y electrónica, dejó de ser rentable. Esto lleva a ver calles casi vacías aunque siempre están los que desafían cualquier momento.

La mayoría de los comercios, los que están dentro del circuito comercial que está a pocos metros de la aduana, reciben la moneda argentina. Aunque lo están tomando a 100 guaraníes, un número muy bajo. Es decir que 10.000 guaraníes hoy en día significa tener apenas 100 pesos argentinos. Todos los comerciantes consultados han coincidido que no subieron los precios, pero al regirse por el dólar, lo que se devalúa es el peso y si bien lo que estaba hace una semana 200 dólares y hoy sigue estando igual, no tiene el mismo valor a la hora de pagar en pesos.

Respecto a si se acepta o no la moneda argentina, si tienen promoción en pesos, ninguno dijo que no estén recibiendo aunque sí aseguraron que el lunes pasado después de las elecciones y que se disparara el dólar, muchos comerciantes no aceptaron por unos días la moneda argentina o mantenían sus puertas cerradas por precaución. Pero según creen, la situación está mejorando aunque deben esperar que la cosa mejore más en Argentina.

Sin embargo, algunos rubros directamente han dejado de trabajar con pesos y únicamente están recibiendo guaraníes y dólares. Las farmacias, que si bien no son muchas las que están en el circuito comercial, son las que se mantienen con esta postura. Mediante datos fuera de aire, empleados indicaron que desde hace una semana en algunos casos ya dejaron de recibir pesos.

Las estaciones de Servicio siguen recibiendo normalmente el peso aunque el tipo de cambio actual hace que la nafta súper para los argentinos, tenga un costo de 60 pesos aproximadamente por litro cuando esa misma nafta en posadas hoy en día esta rondando los 49 pesos.

Los supermercados trabajan normalmente en pesos aunque como en el rubro electrónica, a la hora de hacer la conversión de guaraníes a pesos, el valor es muy elevado para los que vayan a comprar directamente con la moneda argentina.

Si bien suele ser el rubro más golpeado, el de la electrónica, los que están en este ámbito aseguran que cuesta más vender pero no han dejado de hacerlo porque aún con la situación de hoy, siguen teniendo mejores precios que del lado argentino.

Si bien se observa gente por las calles, las ventas han bajado entre un 50 y 60 por ciento respecto a meses anteriores. Para paliar esa situación, muchos comerciantes deciden hacer ofertas, dar descuentos en la segunda y tercera prenda en el caso de un local de ropas o mantener los precios lo más que puedan. De todas maneras el feriado de este lunes o día no laborable como lo han denominado por temas turísticos, la fila para regresar del país vecino fue bastante extensa después del mediodía con esperas de hasta una hora y media o dos horas.