Por crisis económica, los niños recibieron en su día más ropa que juguetes

Ante la incertidumbre por la escalada del dólar, padres y madres de familia optaron por festejar el Día del Niño adquiriendo prendas y regalos más utilitarios que juguetes, así en la sección juguetería se evidenció una caída de hasta el 5% de las ventas respecto al año pasado y en la de ropa para menores de edad se incrementó similar cifra por lo que las ventas, según la Cámara de Comercio e Industria de Posadas se mantuvieron, en gran parte impulsado por el Ahora Niño.

Carlos María Beigbeder. Radio Libertad

En el marco del Día del niño las ventas en los comercios de Posadas mostraron una caída de entre 4% y 5% en el sector de juguetes respecto al año pasado, lo positivo es que el rubro de ropería de menores, tuvo el mismo incremento lo que generó que las ventas se mantengan, a pesar de la conyuntura compleja que se vivió días antes ante la devaluación del peso respecto al dólar.

Según Carlos María Beigbeder, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, en líneas generales el ambiente de compra fue peor y el ticket sí mostró una baja significativa. “Esa baja fue impulsada por la combinación del dólar y la incertidumbre que se vivió”.

No obstante, mecanismos como el Ahora Niño, incentivaron las ventas. Una particularidad es que en el rubro de juguetes, donde el 80% de los objetos se importan, hubo una baja en las ventas en un 5%, no obstante, similar cifra fue el del incremento de prendas de vestir para niños y niñas como mencionamos líneas antes.

“Padres de familia priorizaron la ropa antes que los juguetes”. Precisó que entre el 60% y 70% de las ventas se dieron a través del sistema de tarjetas de crédito.

En relación a la quita del IVA a los productos de la canasta básica, afirmó: “me parece correcta., aunque creo que está como a destiempo (…) ahora se despertaron todos con ganas de bonificarle el bolsillo a la gente, esta crisis no empezó ayer, pero bienvenido sea”.

El presidente de la CCIP cuestionó la comunicación desde Nación sobre laimplementación de esta normativa. “No hay una comunicación directa todavía y no tenemos una información o criterios para saber cómo se va implementar (…) justo estoy reunido con un proveedor de arroz y yerba y no tienen información porque no la saben”.

Recordó que sin haber precios de referencia no se puede realizar la transacción efectivamente. “hay una gran incertidumbre está todo pinchado con alfileres, pero en el medio hay un montón de gente con expectativas, pero las cosas no se hacen bien. No sé cómo se hará la devolución de ese IVA, pero aún no sabemos cómo”.

Señaló que muchas medidas anunciadas faltan salir por boletín oficial y deben hacerse de manera oficial “Calculo que esta semana se van a transparentar, pero deberían habernos dado toda la información para aplicar esas medidas”

SPM