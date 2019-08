Una joven argentina murió por una descarga eléctrica durante sus vacaciones en Punta Cana

La adolescente de 17 años era oriunda de la provincia de San Juan y perdió la vida luego de pisar un cable suelto en plena calle.

Una joven argentina de 17 años murió mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a sus abuelas, hermanos y sus primos en Punta Cana. Se trata de una chica llamada Melina Caputo, oriunda de la provincia de San Juan, y, según las primeras hipótesis, el motivo de su fallecimiento fue el de una descarga eléctrica a raíz del contacto con un cable pelado.

El hecho se produjo el viernes. La adolescente había viajado a la ciudad dominicana junto a sus dos abuelas, dos hermanos y varios primos. Precísamente, el último día antes del regreso al país, la joven sufrió el accidente mortal.

Según advirtieron varios medios sanjuaninos, en esa última jornada, Caputo, sus hermanos y algunos primos decidieron salir a conocer una playa de la región. Cuando regresaban al hotel, todos se subieron a una suerte de puente y no advirtieron que en el suelo había un cable pelado conectado a la corriente eléctrica. Caputo pisó descalza ese cable y sufrió la descarga de manera inmediata.

Luego, los médicos que acudieron al lugar realizaron tareas de reanimación pero su trabajo fue en vano. Mientras tanto, los hermanos y primos de la adolescente observaban la situación azorados.

La noticia conmocionó a toda la familia y a su entorno. El padre de la joven viajó a Punta Cana de manera inmediata, mientras que tanto los hermanos como los amigos más íntimos le dedicaron a Melina su despedida en las redes sociales.

Nicolás Baistrocchi, el mejor amigo de la joven, le dedicó un extenso y emotivo texto en Instagram, acompañado de una foto de ambos:

“Una vez nosotros vimos una pelicula donde a una chica se le moría el mejor amigo (o al revés, no me acuerdo), lloramos toda la noche y ella me dijo que si yo me moría no sabía qué iba a hacer, no iba a poder vivir con todo ese dolor y siempre me iba a proteger de todo. Yo le dije lo mismo y que siempre íbamos a estar juntos. Después ni nos preocupamos por eso porque los dos sabíamos que si nos íbamos a separar iba a ser dentro de muuucho tiempo, cuando los dos seamos muy viejitos. Pero nunca me imagine y que te iba a perder tan pronto.

Me enseñaste a abrirme más con las personas que quiero y poder hablar mis sentimientos y lo que me pasaba, me enseñaste a quererme a mí mismo por como soy y que valgo mucho, me enseñaste muchísimas cosas, pero lo más importante fue que me enseñaste a amar y lo que se siente ser amado. No me alcanzan las palabras para decirte gracias por convertirme en la persona que soy hoy. Tambien te quiero pedir perdón por todas las veces que te peleé y fui malo con vos. Sos, fuiste y vas a ser siempre la alegría de este mundo. Sólo queda poder verte en mis sueños, donde sé que vas a estar siempre”, fue el escrito del mejor amigo de la víctima.

Por su parte, su hermano Leandro, escribió: “Solo les pido que se tomen un momento y recen por el almita de mi hermana”.

