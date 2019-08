Consideran que el descuento del IVA a la yerba mate no aumentará las ventas y que se trata de “parche”

Luego de la derrota en las elecciones PASO, el gobierno anunció una serie de medidas destinadas a paliar los aumentos de precios derivados de la devaluación y con eso mejorar el humor social de los argentinos. Entre ellas la quita del impuesto al valor agregado de al menos 13 productos de la canasta básica donde aparece la yerba mate. Sin embargo desde la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) califican la iniciativa como “de apuro o parche, que no soluciona la cuestión de fondo” y que tampoco aumentarán las ventas.

En diálogo con Radio Libertad, Gerardo Vallejos, presidente de la cooperativa Piporé y de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones afirmó que todavía, no se sabe a ciencia cierta si la medida es para toda la cadena.

“Hoy cuando uno compra la hoja verde, como responsable inscripto, tiene que pagar el IVA; a su vez ese IVA cuando se vende hay que cobrárselo a quien se lo vende. Entonces debemos saber cómo se compensa en la industria ese pago del impuesto que se le hace a los que son tenedores de hoja verde y de materia prima. Aparentemente solo se eliminaría al consumidor final, o sea se eliminaría en el último eslabón de la cadena que es la venta que hace la industria a los supermercados, a los mayoristas, a las grandes cadenas, quienes de alguna forma deberán compensar ese pago de IVA que hacen. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos. O sea, el empresario no se hará más rico, lo que sí debe controlarse es que ese impacto de la rebaja del impuesto caiga donde tiene que caer, que es el consumidor final. Ahí tendrían que habilitarse perfectamente los controles de los precios”.

Para el empresario con la quita del IVA, los precios de los productos, entre ellos la yerba, tendrían que retrotraerse a los valores que tenían a principio de la semana pasada o a la última semana antes de las elecciones y de la devaluación que impactó en las góndolas. Pero que no por eso estarán más baratos y accesibles a la gente, a lo sumo estarán en los mismos precios que hace una semana. Aun así cree que si se aplica bien y se controla bien, va a atenuar el impacto del aumento de la inflación.

“Convengamos que estas medidas así de apuro son paliativas, no solucionan la cuestión de fondo. Estas medidas, qué no están mal, porque lo primero que hay que atender a la clase media que está hoy muy golpeada, son lamentablemente un parche sobre otro parche”.

¿Cómo empresario siente temor por el posible cambio de gobierno?

“Creo que los argentinos hemos madurado mucho, y todas estas cuestiones que se dicen y se escucha todos los días, en esta situación muy especial de hipersensibilidad hay que tener mucho cuidado. Yo creo que si todos aprendemos de nuestros errores, no deberíamos de tener miedo. Yo no creo que Macri sea la solución de todo, ni Fernández sea lo peor que nos pueda pasar, en absoluto. Lo que sí creo y firmemente, lo que tenemos que hacer la clase política argentina es dar señales claras, que se junten todos porque de manera individual este problema no se podré resolver. Si uno aprende de sus errores, Fernández no debe hacer lo que hacía el Kirchnerismo, ni Macri si es reelecto tendrá que hacer lo mismo que viene haciendo hasta ahora” finalizó.