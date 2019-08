Viral: robo armado con un cuchillo y con una remera de bebé en la cabeza

Las autoridades aún no lograron identificar al hombre que asaltó un minimercado.

A falta de pasamontañas, el ladrón ingresó a robar en un minimercado con una remera de bebé en la cabeza. Y, por ahora, la estrategia le funcionó porque aún no lograron identificarlo.

El asalto ocurrió en una sucursal de la cadena 7-Eleven de la ciudad de Chesapeake, en Virginia (Estados Unidos).

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el ladrón se mete a la tienda, vestido con ropa oscura y la cabeza cubierta.

Pero la curiosidad del asalto pudo observarse en la huida, cuando las imágenes mostraron que el delincuente llevaba un cuchillo y, para oculta su cara, una remera muy pequeña con dos agujeros a la altura de los ojos.

A través del orificio del cuello de la prenda infantil, las autoridades pudieron determinar que se trata de un hombre calvo y de tez morena, pero todavía no tienen más pistas, según medios locales.

Brazen Virginia thief uses a BABY T-SHIRT to conceal his identity as he robs 7-Eleven https://t.co/TrGzyN8qRV pic.twitter.com/PowOsM33PJ

— Woody (@Harley_Woody) August 15, 2019