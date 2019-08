Sostienen que la eliminación del IVA “es más para darle tranquilidad al mercado que para impactar en los precios”

El economista Raúl Karaben afirmó que el impacto de la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri y que hoy ya se hizo oficial a través de un Decreto Legislativo de Urgencia en el Boletín Oficial tendrá una repercusión mínima en el bolsillo de los ciudadanos y que lo recomendable hubiese sido reducir el impuesto en un 50%. Además, cuestionó que esta exención sea competencia del Poder Ejecutivo porque, según explicó, son facultades propias de la legislatura y recordó que los decretos legislativos de urgencia están prohibidos para reformas tributarias.

Hoy se oficializó el anuncio que diese el presidente Mauricio Macri en un mensaje a través de sus redes sociales, donde contó que se eliminará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una serie de productos de la canasta básica alimentaria y aseguró que es una decisión “histórica” y “excepcional”. En ese sentido, el contador, Raúl Karaben afirmó que la medida no tiene un impacto significativo en la economía e incluso recordó que este tipo de decretos no están destinados a reformas tributarias y que son competencia del Legislativo y no del Ejecutivo.

Anuncio en redes del presidente Mauricio Macri

Precisó que esta no es una buena exención porque lo único que queda exento es el valor agregado del comerciante final que aplica al consumidor final, pero en toda la etapa anterior el IVA pasa a ser un costo más en la cadena de producción.

“Al estar solamente exenta la venta al consumidor final, el impacto no será significativo. Por ejemplo el dueño de un kiosko pagó 121 pesos el paquete de yerba incluido el impuesto y este le sumará un 30% de ganancia al precio final, pero lo que pasa acá, es que la exención es sobre la ganancia de él – donde también pagaba IVA- (…) para él el IVA pasa a ser un costo. Doña Rosa comprará casi al mismo precio de siempre”.

Señaló que en el caso de que el propietario sea monotributista, no le cambia ni un centavo el precio.

Respeto a las funciones

Hay una cuestión muy sencilla que tiene que ver con el respeto a las funciones que a cada poder le corresponden, según precisó. “El poder ejecutivo no puede establecer exenciones porque esas son facultades propias de la legislatura, del Congreso y los decretos legislativos de urgencia están prohibidos para reformas tributarias y la única opción que estaría facultado el Poder Ejecutivo en la Ley del Impuesto de Valor agregado es la disminución al 50% del IVA, disminuir del 21 al 10.5, eso sería lo único para lo que está facultado”.

En resumen precisó que la medida más adecuada hubiese sido la reducción del 50% del IVA, si es que se quería beneficiar a los consumidores. “Hubiese sido preferible bajarlo a 10.5 y tendrías una disminución real esto es más para dar una señal al mercado que para tener un impacto de precios. No sé significativo para nada”.

Quizá también le interese:

Combustible

Tras no llegar a un acuerdo con las petroleras, el Gobierno decretó el congelamiento del precio de los combustibles durante los próximos 90 días teniendo como referencia los valores al 9 de agosto, con un tipo de cambio en torno a los $45.

“Ante la magnitud de los recientes acontecimientos económico financieros desencadenados, de público conocimiento, es obligación del Poder Ejecutivo Nacional utilizar los instrumentos a su alcance y adoptar las medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores”, argumentó el Gobierno.

Para Karaben, el Gobierno se vio obligado a aplicar este decreto. “Si no aplicaba esta medida, los industriales no iban a respetar el congelamiento y automáticamente iban a aumentar el 25% mínimo el precio de combustible (…) Me parece que el Gobierno no tuvo salida, porque jurídicamente es posible, pero si vamos a ser realistas, en el punto de vista económico afecta a lo que se llama estabilidad jurídica en cuanto a las relaciones que tiene el Gobierno con las petroleras y está interviniendo en la cadena de determinación de valor “.

Precisó que lo que se busca es calmar al mercado, pero “Las petroleras son formadoras de precios internacionales y las ganancias son muy grandes, no sé si llegarán a perder o ganarán un poco menos”.

SPM