Mes del niño: psicología y el impacto positivo que producen las celebraciones durante la infancia

Se acerca el día del Niño y muchos pequeñitos ya están expectantes de qué recibirán, cómo celebrarán, otros en cambio saben que seguramente no será posible ya sea por lo económico o porque simplemente la familia no le da importancia a estos eventos. La Lic en psicología, Cristina Lesik visitó los estudios de Misiones Online TV para explicar la importancia de las celebraciones que no necesariamente deben ser con regalos caros, sino que el niño se sienta querido, apreciado y valorado.

Es el mes del Niño, para muchos si bien es principalmente comercial, la fecha enmarca reconocimientos de derechos que tiene el infante. Al respecto, la Lic en Psicología Cristina Lesik, recordó que en Argentina se realiza el tercer domingo de agosto, es una celebración que se da a nivel mundial y que inició después de la primera guerra mundial cuando se comenzó a pensar específicamente en la necesidad de proteger a los niños, los derechos del niño y que no sean vulnerados en situaciones extremas como en una guerra. “Por eso es importante celebrar el día del niño porque estamos ratificando la importancia de protegerlos, no solamente en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz”, subrayó.

Consultada sobre el impacto que produce en el niño la celebración, la psicóloga explicó que significa un momento muy especial donde hay que agasajarlos y promover actividades desde la familia y en sectores vulnerables buscar acercar actividades. “En momentos de crisis se vuelve muy difícil festejar pero hay que entender que es importante recordar y rememorar por ejemplo el cumpleaños, donde es primordial la familia, la gente querida, no necesariamente que se lo llene de regalo, sino que se sienta valorado y querido”, marcó.

Otro punto que Lesik indicó como clave, es que los adultos comprendamos la infancia. “Entender que los niños tienen que vivir, sentir, aprender como niños y muchas veces vemos niños que viven muy estresados, con temores y preocupaciones que escapan a cuestiones de la infancia”. Al respecto, observó que en los tiempos de hoy es todo muy fluctuante, muy competitivo.

La importancia de comprender al niño

La psicóloga señaló que es clave respetar el pensamiento de niño, su tipo de juego y no esperar que piensen y sientan como el adulto. “La celebración del día del niño tiene que ver con eso, con jugar, usar su imaginación y que tengan su mundo mágico donde todo es posible, donde existe la solidaridad, actitudes gratas, que sepan que hay cosas buenas para que posteriormente puedan tolerar cuestiones de la realidad que por ahí son más crueles”, indicó.

En Posadas un grupo de profesionales llevan juegos y asistencia a los niños de diferentes barrios

Desde hace un tiempo, un grupo de profesionales y voluntarios del que forma parte Cristina, llevan juegos y asistencia médica buscando abarcar todas las áreas y llevar lo que demandan en cada barrio. “Le armamos juegos creativos donde juegan en equipo, se integran”, contó la psicóloga quien aseguró que los niños disfrutan mucho de las actividades que realizan.