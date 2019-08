Aseguran que la gente está comprando solamente los productos necesarios en comercios posadeños

Tras una nueva recorrida por comercios de Posadas, los trabajadores indicaron que la gente permanece con un poco de miedo a la hora de consumir y solamente se está volcando a los productos básicos por los constantes cambios de precios. Tras la medidas anunciadas por el presidente Macri, solamente se observan cambios en productos importados y puntuales. Igualmente las ventas bajaron según los comerciantes pese a que tratan de darles ofertas a los clientes.

Misiones Online salió a recorrer algunos comercios de Posadas, que están dentro del centro y otros más alejados, y la situación es bastante similar. Alicia tiene un negocio denominado 24 horas y explicó en Radio Libertad que por ahora no advirtió cambios de precios en la leche pero sí ya algunos proveedores le avisan que la semana que viene vendrán con distintos precios.

Alicia Wommer, comerciante de Posadas (Radio Libertad)

“La leche no tubo suba, si cambiaron los precios en algunos productos importados como algunas gaseosas .Aceite, harina y algunas gaseosas ya tuvieron aumentos. Muy pocos proveedores avisan que va a subir el precio, hay que estar atentos. No hay escasez todavía, pero sí vi que en algunos mayoristas sacaron las promociones”, dijo.

Respecto a la reacción de clientes, indicó que “hay algunos que no dicen nada por el aumento porque saben de la crisis y están los otros que se enojan. También están los avivados que quieren subir más de lo que no corresponde. Yo trato de no subir si no me suben a mí”, agregó.

Raúl Gauto, comerciante de Posadas (Radio Libertad)

Otro de los comerciantes consultados, en este caso de un nuevo autoservicio ubicado sobre avenida Jauretche, la situación en bastante similar.

“Estamos en un proceso de transición. El impacto obvio que fue negativo porque la gente deja de consumir, el que va a comprar lo hace con miedo y solamente compra lo necesario”, dijo el hombre de apellido Gauto.

“Tuvimos aumentos en harina, arroz, la carne que subió entre un 5 y 7 por ciento.Tratamos de tener muchas ofertas para atraer a la gente pero por lo que se atraviesa en el país, no las podemos mantener mucho tiempo”, señaló.

Por último dijo que hay que arrancar con esperanza en lo que se emprende, darle una vuelta de tuerca para que funcione pero la situación del país no ayuda. “De todas maneras hay que trabajar nomás”, cerró.