“Macri y Fernández son las dos personas que pueden lograr que vuelva la estabilidad al mercado”, dijo Trevisán

El integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, instó a que los entes políticos busquen soluciones precisas que muestren un horizonte de apertura de mercados y no de una economía cerrada. En relación a las últimas medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en beneficio de la Pymes, sostuvo que “llegan tarde, no sirven para mucho y premia a los que están atrasados”.

Nicolás Trevisan – Radio Tupambae

Nicolás Trevisan, hombre de negocios e integrante de la Cámara de Comercio e industria de Posadas, señaló que las últimas medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri que buscaban contrarrestar los efectos de la escalada de dólar entre las pymes, no tendrán un impacto sustancial en la economía local.

“Lllegan tarde, no sirve para mucho, premia a los que están atrasados y no considero que sea una medida de a fondo y lamentablemente en la Argentina no se profundiza, no necesitamos un plan de financiación, sino que se baje la presión fiscal”.

Para Trevisan, el mercado necesita tener claridad y calma sobre el rumbo que tomará la economía. “Estamos en un mundo más globalizado y hoy competimos contra Amazon, Ali Babá, y no creo que el camino sea cerrar la economía y vivir solamente con lo nuestro, esa es una política que ya se mostró que no va a funcionar. Debemos hacer empresas que deban venderle al mundo”.

Lamentó que el escenario económico aún sea incierto. “Vemos con preocupación y nuevamente tenemos un escenario con mucho ruido en el mercado”.

El empresario cuestionó que las propuestas económicas de ambos partidos no sean claras, “por ejemplo aún no se discuten ni la reforma impositiva, ni las reformas laborales (…) en Argentina para poder crecer y que haya empleo se debe trabajar sobre temas delicados y avanzar sobre eso”.

El empresario sostuvo que la tranquilidad dependerá mucho de los candidatos más votados. “Son las dos personas, Macri y Fernández las que pueden lograr que la tranquilidad vuelva al mercado y transmitiendo un poco de armonía que explique que más allá de los resultados de octubre habrá una coordinación y trabajo en conjunto para que Argentina no sea perjudicada en ningún proceso y que el país siga hacia determinado horizonte”.

Proyecciones

El comerciante afirmó que las proyecciones en relación al panorama económico aún son inciertas. “Lo veo con mucha preocupación y esperan meses muy duros a los argentinos y al sector comercial sin dudas y espero que los políticos tengan la capacidad de hablar y poner medidas en conjunto en pro de la población y los mercados”.

Trevisan señaló que aún no tienen una claridad respecto a los precios. “No hay lista de precio, pero estamos planteando lo que creemos que puede llegar a ser un precio de reposición razonable (…) el precio de los comercios se ajustan menos rápido que el alza del dólar (…) veo un aumento que va siempre detrás del dólar conservando la cadena de pagos y está complicado, el mercado no se esperaba esto ni en general el resto de los países socios de argentina y eso hizo que se vuelva a contraer la economía”.

Financiamiento

A pesar de la actual situación cambiaria explicó que no han limitado los medios de financiamiento, pero que en algunos casos los plazos han sido modificados. “La única herramienta disponible es la financiación y no hemos visto esa diferenciación entre el efectivo y las tarjetas, lo que sí fue que se acortaron los plazos y por ejemplo un Ahora 18 podría pasar a ser un Ahora 12 y eso está ocurriendo cuando hay incertidumbre”.

