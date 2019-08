Despensas medianas y pequeñas en Posadas argumentan que no pueden subir de golpe los precios porque perderían muchas ventas

Mediante una recorrida por el centro de Posadas, se advierte preocupación en los pequeños y medianos comerciantes con la situación económica tras las elecciones PASO. Mientras unos optan por no subir los precios de las mercaderías que ya tienen y sí lo harán con las que vayan recibiendo, otros aseguran que una suba abrupta puede significar la pérdida de muchas ventas y eso es lo que menos necesitan los comerciantes en este momento.

Uno de los comerciantes entrevistados fue Francisco, de autoservicio Paco, con 50 años de antigüedad en el rubro. “El impacto en la mayoría de las mercadería aún no se ha dado a excepción de los panificados que sí. Todavía no recibí mercadería nueva por lo que yo todavía no modifiqué los precios y cuando tenga los productos nuevos lo tendré que hacer”.

Francisco, Autoservicio Paco (Radio Libertad)

El comerciante reconoció que ve que en otros rubros como electrónica y mercadería que se importa sí el aumento es importante. Para su fortuna en el rubro que lo tiene hace 50 años en el comercio posadeño, dijo que todavía no hay gran impacto. También aseguró que no hay escasez ni desabastecimiento. Sí afirmó que lo que debió subir y ha subido mucho es la mercadería que tiene que ver con panificados.

Otro de los comerciantes consultados fue Maximiliano, quien a diferencia con el anterior, tiene una despensa un tanto más pequeña pero está también hace un buen tiempo en el centro capitalino. En este caso el hombre confesó que para ellos es más complicado aún porque deben abastecerse más seguido de grandes cadenas, casi que en el día a día y los precios ya han tenido aumentos importantes y en algunos casos cuesta conseguir determinada mercadería como azúcar, harina y aceite.

Maximiliano, despensa El Gringo (Radio Libertad)

“Para nosotros es complicado. Tampoco podemos trasladar el aumento muy de golpe a la gente porque eso nos podría generar perder una venta y es lo que no queremos”, dijo en diálogo con Radio Libertad.

“Nos preocupa a los comercios chicos que los proveedores se guardan un poco la mercadería especulando con lo que va a pasar con el dólar. No son todos pero algunos, los que te la entregan, ya le han subido entre de un 10 y 15 por ciento o más”, agregó.

Por último aseguró que la gente ya viene predispuesta a comprar sabiendo que lo que encontraba la semana pasada a un precio hoy estará más caro. “Nosotros no podemos volcar el aumento de un 20 o 30 por ciento porque lo que necesito es no perder ventas. Lo esencial está faltando o cuesta conseguir. Tuve que recorrer mucho para traer harina, azúcar y aceite”, cerró.

Nelson Lukowski, supermercados Nelson (Red Ciudadana)

Para reforzar esta cuestión, Nelson Lukowski, integrante de la Asociación de Comerciantes Posadeños y dueño de dos supermercados muy conocidos en la capital, dijo que a última hora de ayer supieron que la harina sufrió un 18 por ciento de aumento generando un kilo a aproximadamente 32 pesos, poco más o menos aunque igualmente la mayoría de los proveedores no están entregando el producto. Otro productos que también está con problemas son los lácteos, dijo en Red Ciudadana.

El comerciante indicó que la semana que viene se espera que la situación se apacigüe y puedan ir mejorando. Igualmente señaló que la gente ante esta situación tampoco puede agolparse a comprar mercaderías previendo que puedan subir más porque está viviendo el día a día y no le sobra dinero como para salir ahora a llenar el changuito.