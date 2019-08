Desde la Agencia Web Marketing explicaron cómo utilizar lo mejor de cada red social a la hora de mostrar y vender…Ingresá e inscribite a los cursos

El especialista en marketing digital y titular de la Agencia, José María Gómez, explicó que esta es una especialidad complicada de estudiar en la universidad, por la simple cuestión del cambio permanente que tiene. Por el ritmo de constante renovación no se puede planificar, dado que las mismas plataformas que se utilizan van cambiando muchísimo mencionando como ejemplo Whats App Bussines y otras que los usuarios no se imaginaban a principios de año.

José María Gómez-Radio Libertad

En la Agencia dictan cursos y talleres para aprender el manejo y aplicar todas ventajas de las redes sociales y de las herramientas de Google a la hora de vender y mostrar más desde el marketing digital. Ingresá aquí, mirá las opciones e inscribite por Internet en Compras Misiones.

En una entrevista en los estudios Radio Libertad, Gómez comentó que Instagram es la red social que hoy está consumiendo mayor cantidad de horas y “diría que marketing digital es básicamente como usamos hoy todas esas herramientas tecnológicas para lograr una comunicación muy efectiva”.

“Lo que te permite internet y las herramientas de marketing son un nivel de target muy avanzado muy específico, tenemos mucha información de la gente que te dan las plataformas como Facebook”, dijo el especialista mencionando además la cantidad de información que usan esas herramientas y como se valen de los datos que acumulan cuando uno realiza una compra, “el teléfono te dice que tal lo atendieron, es toda información que estamos generando permanentemente y que si del otro lado del mostrador sabemos utilizar esas herramientas que son muy accesibles podemos trabajar de una manera bastante eficiente y generar resultados que se pueden medir, esa es la novedad principal que tiene el marketing digital, que te da la capacidad de medir cada acción que haces”.

Agregó que tiene que ver con el comportamiento, “el famoso Big Data, nuestros teléfonos saben todas las cosas que hacemos, con quien estamos, a qué hora estamos en cada lugar, entonces en base al comportamiento Google dice, tengo acá 100 personas que hacen siempre lo mismo y compran este producto y a partir de ahí ofrece. Muchas veces ni nos damos cuenta, estamos impactados por día por alrededor de 800 a 1200 publicidades, ahora si recordamos tres es muy difícil, salvo que se haya hecho una búsqueda previa”.

Explicó Gómez que en base al comportamiento en general el algoritmo empieza a predecir “qué cosa te gustaría, a dónde vas, Google guarda todas tus rutas por más que le digas no me sigas, no guardes las ubicaciones” para explicar cómo encontrar todos los movimientos que Google Maps guarda de cada uno. “Entran a Google Maps y van a ver que hay una parte que se llama Tus Rutas, están logeados con su cuenta de Google, en el mapa aparece el menú ese muestra la cronología de todos los lugares donde estuviste. Tenés la opción que no te la guarde pero la usa igual. Cuando la aplicación te pide que le habilites algún os accesos, por más que le digas que no la guarda igual”.

Ya en el campo específico de su actividad, el especialista comentó que “los que hacemos marketing usamos esa información, podemos hacer anuncios solamente para los que van a ser padres este año, para los que tiene hijos de entre 1 y 2 años. Por el comportamiento ves que cosas estas consumiendo a que lugares vas a qué hora te despertás, puedo llegar con el mensaje correcto en el momento justo. Es entender cómo funcionan las herramientas”.

Destacó que hacer marketing digital es vender, ya sea una idea, un producto un servicio, lo que sea es en realidad venderlo.

Explicó más adelante las diferencias que hay entre las distintas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y You Tube, “en esas redes sociales tenés muy diferenciado lo que hacen las personas, entonces vender algo en You Tube se vende de una manera como explicar el procedimiento de elaboración, en Facebook ponerse alrededor de una causa, mostrar los beneficios mientras que en Instagram el marketing de influencia, ahí están los famosos, el mismo producto requiere estrategias diferentes para cada red”.

