Aseguran que por ahora no habrá aumentos en los precios de combustibles pero podría haber faltante para evitar especuladores

Según el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios del Noreste (CESANE), Faruk Jalaf, hay un principio de acuerdo de las petroleras con los empresarios y el gobierno para mantener los valores actuales en los combustibles. En ese camino tienen la intensión de seguir con la negociación durante estos meses y ver cómo actuar si el dólar se sigue disparando como hasta ahora. Lo que habría es cupo para las empresas que significaría recibir la misma cantidad de litros en los productos que vengan teniendo en los últimos meses y así evitar abastecimiento en exceso para desarticular a los especuladores que quieran acumular combustible comprando a un precio y en un tiempo venderlos más caros.

Faruk Jalaf, presidente de la CESANE (FMS)

Jalaf aseguró que momentáneamente no habrá suba en los precios de combustibles, en el marco de la medida anunciada sobre congelamiento o no de los precios, que había anunciado el presidente y luego se dio marcha atrás. “Lo que se estableció es que no haya una medida por decreto sino una medida consensuada con las petroleras. Eso al menos nos notificaron”, dijo.

En una entrevista radias aseguró que no se modificó el precio del barril de petróleo y se va a mantener los precios pero esto no quita que se seguirá conversando “si se sigue disparando el dólar como hasta ahora tal vez no se podrá mantener el precio por tres meses”.

Respecto a la idea de un cupo, con el cual no se afectaría directamente a los usuarios, habló de que el mismo es para las empresas. “Le están proponiendo atender el mercado con las mismas cantidades que se le estaban dando a las empresas para evitar especuladores, cupos por un mes con la cantidad que venían despachando”. Según Jalaf así se evita que puedan acumular el producto comprando a un precio y vendiendo a otro más adelante sin que le signifiquen los costos correspondientes porque adquirirían la mercadería de ante mano.

Ante la consulta sobre en qué puede derivar esta medida, dijo que lo que va a pasar es que cada empresa venda más rápido algunos productos dependiendo la demanda pero no va a recibir ni menos ni más de lo que ya venía recibiendo.