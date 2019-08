Incendio destruyó por completo una vivienda en Irigoyen e investigan si fue intencional: no hubo lesionados

Cerca de la medianoche de ayer se registró un incendio en el barrio Santa Rita de Bernardo de Irigoyen. Una dotación de bomberos llegó a la morada de Gerónimo Ferreira Lima y pese a sofocar las llamas no pudo evitar que la casa de madera fuera consumida casi en su totalidad. Afortunadamente no había nadie en la propiedad por lo que no se registraron personas lesionadas. Investigan si se trató de un hecho intencional.

El alerta del siniestro fue comunicado a la división Bomberos de la Unidad Regional VII de Irigoyen cerca de las 23:35 de ayer. Rápidamente una dotación de bomberos se dirigió a la vivienda ubicada en el barrio Santa Rita y comprobó que el fuego estaba destruyendo toda la morada, propiedad de un hombre identificado como Gerónimo Ferreira Lima, quien no se encontraba en el lugar.

Según los datos posteriores al hecho que afortunadamente solo dejó daños materiales, se informó que la vivienda estaba conformada por paredes de madera y techo chapa de cinc de 7×6 metros aproximadamente.

Los uniformados estuvieron alrededor de 35 minutos para sofocar las llamas y asegurar que el fuego no se extienda a otras viviendas o pastizales cercanos. Respecto a las causas, las primeras hipótesis hablan de un incendio provocado intencionalmente por lo que se comenzó con una investigación policial.