Directamente desde Manhattan, Flavia Cabral volvió a Posadas con el jazz neoyorkino corriendo por las venas

Nadie es profeta en su propia tierra, reza el refrán que Cabral busca revocar. “Correntina por cinco minutos”, nació en la provincia de los Esteros pero se crió en Posadas. A temprana edad emigró siguiendo un anhelo a Estados Unidos. Ahora con 31 años, volvió a Misiones a exhibir lo que el país anglosajón le enseñó y a profetizar con su canto la herencia artística de los pueblos afrodescendientes y el pop de Norteamérica.

Flavia Cabral nació en Corrientes Capital, pero vivió allí muy poco tiempo ya que luego de su alumbramiento su familia se mudó a Posadas. Allí pasó su infancia, cursó sus estudios en el colegio Santa María y el Roque González. A los 18 años viajó a Estados Unidos para trabajar y estudiar música.

Ella contó que “en realidad mi pasión es la música en general, desde muy chica, los cinco años comencé a demostrar interés por el canto particularmente, que ocasionalmente lo seguí como una carrera profesional; primero yéndome a Estados Unidos y luego estudiando Músico Profesional con especialización en Canto en Buenos Aires”.

Vivir y estudiar en Nueva York, considerada una meca de la cultura occidental, la formó de una manera particular. Ella contó que le “impactó tanto en lo personal como lo profesional, sin lugar a dudas. Exponerse quizás a la diversidad del arte y la exposición de la cultura vista desde tantos ángulos”.

Al ser consultada sobre con qué género se define, reflexionó que “no me considero cantante de jazz, yo tengo una formación de música contemporánea, del jazz en adelante, fue mi herramienta de estudio y mi manera de adentrarme y entender la música desde un punto mucho más práctico pero definitivamente no me considero una cantante de jazz, porque también me gusta cantar Blues, R&B, soul y un poco de pop”.

Ahora Flavia está en Posadas y propone hacer sonar los géneros que domina en el escenario local. Asegura que aún no tiene fechas próximas confirmadas, pero sí unas cuantas en el tintero que saldrán antes de su vuelta a los Estados Unidos.

DL