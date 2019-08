Aseguran que el convenio entre el PAMI y el Círculo de Bioquímicos está “en plena vigencia”

Los afiliados del PAMI pueden acceder a cualquiera de los 115 laboratorios bioquímicos distribuidos en toda la provincia que forman parte de la red de prestadores que tienen convenio con esta obra social.

El Círculo de Bioquímicos de Misiones, a través de su presidenta, Juana Lorenzo, confirmó en que rige el convenio entre esa organización y el PAMI. “Todos los pacientes del PAMI tienen libre elección del bioquímico en Misiones por lo que los afiliados no tienen que preocuparse por no poder hacerse sus estudios de laboratorio donde ellos elijan”, aseguró al tiempo que recordó que “los afiliados pueden elegir entre los 115 laboratorios habilitados por el Colegio profesional y no tienen que pagar un solo peso por sus estudios”.

“El convenio está vigente y no se registró ninguna modificación del mismo”, dijo la mujer, pero admitió que la intranquilidad de los afiliados se debe a los rumores que circularon ayer de que el PAMI analizaba firmar sólo con el CEBAC como prestador del tercer nivel de complejidad.