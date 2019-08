La emoción al hablar de Bilardo, el deseo para el día de su muerte y sus viajes a dedo para jugar en Estudiantes: los recuerdos del Tata Brown con Misiones Online

El exfutbolista, campeón del mundo con Argentina en el 86, falleció el lunes a los 62 años. Hace un año, José Luis Brown visitó Posadas y, en una charla íntima, repasó su carrera, dejó varias anécdotas e hizo un pedido especial: “Quiero que me entierren en Estudiantes”.

Una mala noticia sacudió al mundo del fútbol en las últimas horas. José Luis “Tata” Brown, quien fue campeón del mundo con Argentina en México 1986 y anotó el primer gol en la final contra Alemania, falleció el lunes a los 62 años a causa de una enfermedad.

El 6 de junio de 2018, el Tata visitó Posadas y tuvo una charla exclusiva con Misiones Online. En la entrevista, el exdefensor se emocionó al hablar de Bilardo, hizo un deseo para el día de su muerte, recordó sus viajes a dedo para jugar en su amado Estudiantes y dejó en claro que ganar el Mundial no lo hizo multimillonario “como creen algunos”. Acá algunos fragmentos de la nota:

El deseo del Tata Brown para el día de su muerte

El nombre José Luis Brown es sinónimo de Estudiantes y el Tata lo sentía de esa manera. Tal era su amor por el Pincha que ya tenía decido donde quería que entierren su cuerpo y lo contó a Misiones Online.

“Estudiantes de La Plata es mi vida. Mi familia y mis amigos saben que si me llego a morir me tienen que enterrar en Estudiantes… Yo tengo un problema y donde me tienen que enterrar es en el country de City Bell

La emoción por Bilardo

El 2 de junio de 2018, Carlos Salvador Bilardo, entrenador de Argentina en el 86, debió ser hospitalizado en la Fundación Fleni de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de una descompensación. Cuatro días después, José Luis Brown no ocultaba su angustia en la capital misionera por la situación por la que estaba atravesando el entrenador campeón con Argentina en el 86.

Notablemente emocionado, señaló: “Tuve un gran técnico como Carlos Bilardo, que fue mi padre futbolístico. Es una persona a la que adoro, porque por mí se jugó la vida y yo lo hice por él. Yo hoy estoy acá, pero mi señora se encuentra en La Plata, pensando y yendo a verlo. Carlos me dio todo, me ayudó, me aconsejo, me animó. Todo lo que él me decía que iba a pasar, pasaba y cuando hablamos, era si estuviera hablando con mi padre.”

Sus viajes a dedo a La Plata

En la charla íntima con este medio, el Tata recordó sus inicios en Estudiantes y sus viajes a dedo al entrenamiento.

“Yo vivía en Ranchos, provincia de Buenos Aires. Me levantaba todas las mañanas y me iba de mi casa a dedo hasta La Plata, para llegar al entrenamiento. Antes de iniciar las prácticas yo ya estaba ahí. Hasta hoy en día es así, porque estoy enfermo por El Pincha. Es algo sagrado”, contó.

“Fui campeón del Mundo y todos pensaban que era multimillonario”

Contrariamente a lo instalado en el imaginado colectivo, Brown descartó que ganar el Mundial del 86 le hubiese significado una gran diferencia desde el económico y añadió que, hasta ese momento, vivía el día a día.

“Fui campeón del Mundo y todos pensaban que era millonario y no podía salir ni a la esquina de mi casa…Es el día de hoy que yo tengo gente de la mutual que me ayuda y con eso vivo”, detalló.