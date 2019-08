Empresario posadeño lamentó la situación generada tras las PASO: “Este país ya es incorregible”

Carlos Palombo afirmó que cada día se vuelve más difícil mantener la actividad y que al contrario de lo que pasaba antes, en la actualidad a la inflación se le suma la necesidad de vender. “Nosotros estamos quietos, no pudimos tocar nada ni podemos hacer nada porque no podemos, cada vez que hay una situación de estas con el dólar, tener que recurrir a las estanterías”, señaló.

El empresario Carlos Palombo, propietario de una tienda de indumentaria y calzados, lamentó la situación que se vive luego de la corrida cambiaria que llevó el dólar desde 47 pesos a 61, al menos en la mañana de este martes y luego de la victoria del Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo por 17 puntos sobre el presidente Mauricio Macri. “Es insólito, este país es incorregible ya, pasan cosas, es tan difícil mantener el barco a flote”, afirmó.

Carlos Palombo, empresario posadeño en Radio Libertad

Palombo reveló que se torna complicado remarcar precios debido a que, además de la inflación que golpea a todos los sectores, los comerciantes tienen necesidad de vender para poder cumplir con las obligaciones. “Con la escasez de venta, con los altos compromisos, con la necesidad de venta, no se puede recurrir al producto como otras veces donde se iba detrás en una carrera por la remarcación de productos, hoy ya no es tanto así porque tenemos inflación con necesidad de venta. Es imposible porque la gente no puede absorber ese aumento de precios”, añadió.

En ese sentido reveló que, al menos en su caso, no tocó ni remarcó ningún precio y negó que ante las primeras corridas cambiarias, los pequeños comerciantes recurran a la remarcación. “Nosotros estamos quietos, no pudimos tocar nada ni podemos hacer nada porque no podemos, cada vez que hay una situación de estas con el dólar, tener que recurrir a las estanterías para poder llevar esas situaciones. Se cree que es así pero no, al menos en lo que es indumentaria y el calzado”, agregó y explicó que en su caso, la mercadería se compra por temporada y que los precios ya están establecidos. “Pasar directamente a los precios de los productos no sé cuántos lo pudieron haber hecho, excepto en los comestibles o algunos rubros que son de más rápida reposición. Nosotros tenemos productos que compramos para la temporada y lo que hay, hay”, avisó.

Palombo si reconoció que cuando lleguen los productos para el verano que aún no fueron prechequeados, los proveedores tienen la posibilidad de remarcar esos precios. “Nosotros prechequeamos de ante mano la temporada por eso tenemos buenos productos, los proveedores no tienen posibilidad de remarcar esos precios. Todo ese producto que no se compró, que no se prechequeó, eso sí está expuesto a que el proveedor toque el producto con el nuevo precio”, se sinceró.