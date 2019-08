El duro mensaje de Tinelli tras los resultados de las PASO

El conductor pidió que se respetara la elección de la gente y del Presidente dijo: “Nos mandó a dormir sin los resultados“.

El triunfo del Frente de Todos el domingo ante el oficialismo generó repercusión en el ámbito político y también en el artístico. Por ese motivo, Marcelo Tinelli, quien en algún momento tanteó el hecho de participar de las elecciones, se tomó un momento en el inicio del Súper Bailando 2019 para hablar sobre el desarrollo de las PASO.

“Ayer los argentinos fuimos a votar, quiero decirles que fue un gran día como lo es cada vez que la gente se pronuncia democráticamente. Parece algo normal pero la democracia la vivimos, la disfrutamos todos los días y a este país le costó mucho tener una democracia sólida. Llevó años, muchos sinsabores”, comenzó diciendo el conductor.

Y continuó: “Es emocionante, realmente, ver lo que pasó ayer. Los padres, las madres, ir con sus hijos a votar. Los aplausos de los jefes de mesa. Enseñarles el valor de elegir a quiénes queremos que sean nuestros representantes. Creo que nos pasaba eso a nuestra generación cuando éramos chicos. Ahí no votábamos, otros decidían por nosotros. Así que votar es maravilloso para aquellos que no votábamos antes“.

“Todas las opiniones tienen el mismo valor, la misma importancia. En un proceso democrático, lo más importante es aceptar con humildad la elección de la gente. Hay que escuchar las demandas con responsabilidad porque creo que son urgentes. No podés decir: ‘Váyanse a dormir’. Con el mayor cariño para el Presidente, nos mandó a dormir sin los resultados“, sostuvo Tinelli, haciendo referencia a las declaraciones del mandatario previo a conocerse los resultados finales.

“Esta grieta que ya lo dije hace tiempo no sirve para nada. Seguir descalificando al adversario me parece un error tremendo que no construye un país”, aseguró y posteriormente expresó: “No dejes vender el buzón que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de otro argentino? Hay que respetar todas las ideas siempre”.

Fuente: Los Andes