Efecto PASO: el empresario Ramón Alcaraz espera que esta semana la economía se estabilice tras la corrida cambiaria

El vendedor de autos sostuvo que la confusión se clarificará estos días y que mientras tanto, se debe recomendar a los clientes mesura para analizar la situación antes de tomar una desición, como comprar un vehículo.

El empresario Ramón Alcaraz analizó la situación económica tras la victoria de Alberto Fernández en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo en la que le ganó al presidente que busca su reelección, Mauricio Macri, por 15 puntos. Luego de ese resultado, el precio del dólar se disparó el lunes y volvió a subir este martes. Pasó de 47 pesos antes de la elección a 57,50, precio con el que cerró hoy. “Hay una confusión que yo creo que en el devenir de las horas se va clarificar un poco”, afirmó.

Ramón Alcaraz, empresario automotríz en Radio Libertad

El empresario afirmó que los autos que se comprometieron a entregar con el precio antes de las PASO, fueron respetados. En cambio aquellas operaciones que no se llegaron a consolidar o que fueron consultadas únicamente deberán ser analizadas. “Las operaciones no consolidadas o que fueron nada más que consultadas hoy tenemos que estar analizando a la luz de las informaciones que pudieran surgir en el transcurso del día o los subsiguientes. Todo depende de cómo avanza esta situación y cómo se comportan los mercados y si hay una definición de la política económica del gobierno”, advirtió.

Cuando fue consultado acerca de si vendería un automóvil al contado, con el precio de la semana pasada, el propietario de Alcaráz Automotores dijo que sería un riesgo debido a que estaría arrancando con una pérdida del 20% del valor del auto.

“Me gustaría que no fuera así. Me gustaría atender a casa cliente o potencial cliente analizar cada caso para resolver”, afirmó y recomendó a los consumidores analizar su situación en particular antes de elegir realizar una operación, ya sea para un usado o un cero kilómetro. “Yo creo que esto se va clarificar esta semana, nosotros no podemos dejar de vender tampoco porque dependemos de las ventas para subsistir”, recordó.

En ese sentido el empresario añadió que las ventas venían con un cierto repunte, al que calificó como “saludable a la luz de los últimos meses”. “Veníamos con cierto optimismo, con la esperanza de que ese pequeño repunte tuviera una evolución más importante en los próximos tiempos”, indicó y concluyó con una afirmación contundente. “Yo creo que ha habido un mensaje claro del electorado y esta política económica seguramente que no va más”, concluyó.