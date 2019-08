Cristela Irrazábal pidió a los funcionarios de Cambiemos no desacreditar el mensaje de las urnas

La candidata a diputada nacional por Misiones del Frente de Todos, Cristela Irrazábal, pidió al Gobierno nacional y los funcionarios locales del mismo que respeten el mensaje de las urnas y considero lamentable que se pretenda instalar un mensaje negativo sobre el programa de gobierno de Alberto Fernández, considerando que la crisis desatada el lunes es por desconfianza de la actual gestión.

En la conferencia de prensa brindada este lunes en la sede del PJ local, la candidata a diputada sostuvo que es, “lamentable lo que se intenta instalar desde el Gobierno nacional y de los funcionarios locales que salen a promocionar el ajuste instalando una idea de que un programa de gobierno inclusivo, más equitativo, que redistribuya mejor los recursos es inviable”.

Criticó el discurso del oficialismo sobre la necesidad de ajuste mencionando que justifican que la gente no llega a fin de mes, “esto significa que la gente no come pero que es necesario, la pregunta es ¿necesario para qué? Si este gobierno ha mostrado una total incapacidad para gobernar, no trajo una sola inversión, no ha resuelto un solo problema a los argentinos. La falta de credibilidad de los mercados es de un gobierno que en cuatro años no trajo ninguna inversión”.

“Los inversionistas, capitales golondrina que vinieron se están yendo, se están fugando por la falta de credibilidad en el gobierno actual, no en el anterior ni en el que vendrá, es riesgoso y casi desquiciado tener un mensaje de estas características porque significa que no se han hecho cargo de la voluntad popular, del rotundo y contundente mensaje que dieron las urnas el domingo”, sostuvo Irrazábal.

Reiteró su llamado a los funcionarios locales de la administración nacional que , “no salgan a respaldar este desquicio, que hagan una autocrítica, que entiendan al soberano que se expresó en las urnas y que no pongan en duda que hay un programa de gobierno inclusivo posible porque ya lo hemos vivido ya salimos de una crisis, ya ganamos en independencia económica cuando nos desendeudamos con el FMI, entonces sí es posible, no hay que desacreditar eso y sobre todo no hay que desacreditar el mensaje que dieron en las urnas”.

EP/E.J.