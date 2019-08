La desgarradora historia de Susy Pérez: fue modelo y bailarina de Jennifer López, hoy vive en la calle y pide limosna

Suzy Pérez conoció el lujo, pero ahora está perdida en la cocaína.

Suzy Pérez era una modelo y bailarina de origen dominicano puertorriqueño que participó en espectáculos y videos musicales de prestigiosos cantantes como Jennifer López, Daddy Yankee y Puff Daddy, y apareció en portadas de algunas revistas en los 2000. Sin embargo, hace unos años su vida dio un giro drástico: la adicción a las drogas la condujo a una vida miserable de indigente en las calles de Nueva York, según reveló el programa “El Gordo y La Flaca” de Univisión.

Entre las calles 181, Saint Nicholas y Washington St del Alto Manhattan, el rostro de Suzy ya es conocido. Su aspecto delgado y demacrado deambula de un lado a otro, mientras pide y voltea los basureros en busca de comida. La mendicidad le ayuda a ganar unos pocos dólares que gasta en cocaína. Duerme en las aceras del Alto Manhattan y cuando la ataca el frío se cobija en las estaciones de trenes o en el subte.

De acuerdo con el reportaje, sus problemas empezaron cuando firmó un contrato con una supuesta agencia de modelos italiana, que resultó ser una red de prostitución. La mujer sufrió de violencia, explotación sexual y luego cayó en la drogadicción. Además, falleció su madre, lo que empeoró su crisis.

“A mí me dieron una brutal paliza, me dieron por muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Me tiraron por 21 escalones una vez, me mataron a golpes más de cinco hombres una vez, me violaron. Esa Suzy se perdió… y se perdió por una razón. Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”, contó la ex modelo.

Suzy Pérez fue abusada sexualmente y torturada para venderla a varios hombres. En 2007 pudo escapar de esa pesadilla, pero comenzó otra más oscura y denigrante. Desde hace 12 años vive en la calle. Según el programa, la ex bailarina es sobreviviente de cáncer de mama, tiene varios huesos rotos, una hernia de disco, delgadez extrema y llagas en su piel. Además, sufre de problemas de bipolaridad y depresión, entre otros trastornos mentales.

Fuente: La Mañana de Neuquén