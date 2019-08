Delio Varela: “Es probable que la suba del dólar ya le haya costado a la sociedad un punto de inflación”

Delio Varela, contador de la empresa Maju afirmó que el mercado reaccionó al no ser satisfechas sus expectativas políticas ante el aplastante triunfo de la dupla Fernández- Fernández. Para el profesional, la baja del dólar no depende solo de estos ánimos, sino de cuánto dinero hay en el mercado dispuesto a volcarse a esa moneda y aunque el BCRA fue retirando pesos a través de las Leliq, dejó un remanente de alrededor de 18 mil millones de pesos que en un mercado pequeño tiene un fuerte impacto que eleva la moneda estadounidense.

Delio Varela- Radio Libertad

Para el especialista, aunque el mercado ya advertía la posibilidad del triunfo de la dupla Fernández- Fernández, mantenían las esperanzas de la continuidad del macrismo y que por ello se vio afectado el tipo de cambio. “El mercado el viernes estaba contando con un triunfo de la fórmula Fernández- Fernández (…) a partir del momento en el que se evidencia una diferencia tan apabullante como la que surgió en las elecciones, obviamente lo que va a generar es una cierta decepción del papel que se esperaba que haga el Gobierno”.

Explicó que eso no habla mal del ganador, pero al salir un resultado que no esperaban, algunos que consideran riesgosa la posibilidad de un nuevo gobierno y están tomando posiciones para cubrirse.

El contador dijo que personalmente cree que los inversores ya fueron cubriéndose y protegiendo sus arcas a lo largo de estos meses pero “eso no significa que no quede algún remanente y pánico residual de los ahorristas pequeños que vayan a comprar dólares de nuevo”.

Añadió que a esto se suma que todavía no salió el Banco Central a intervenir, en vista de su relación pactada con el FMI para ver cómo reacciona el mercado. “Si la demanda es muy alta van a salir a vender billetes y si eso llegara a ser realmente impresionante debería dejar que suba el dólar a donde debería subir y por supuesto que sería muy alto y llegaría en relación a la cantidad de pesos que hay en el mercado, que tampoco es una variable que lo haya leído o salvo que salga el BCRA con una tasas de interés muy particular en la colocación de letes que se hace en la mañana o en las leliq que es lo que debe salir a vender y si las tasas de interés son demasiado altas, probablemente consiga frenar en algo la corrida de ahora que es una crisis de expectativa y confianza ”.

Baja del dólar

Estimó la baja del dólar no depende de las expectativas, sino de cuánto dinero hay en el mercado dispuesto a volcarse al dólar y ese dinero que hay en el mercado fue retrayéndose fue quitándose porque el Banco Central fue aspirando dinero a través de la Leliq, pero dejó un remanente que no vendió y que representaban algo de 18 mil millones de pesos que dando vuelta en el mercado y que pueden ir al dólar.

Precisó que ese monto representa unos 500 millones de dólares. “Eso para un mercado pequeño que se negocia entre 600 millones y 900 millones de dólares es muy importante y presiona hacia arriba el tipo de cambio”.

Inflación y devaluación

En relación a la economía del ciudadano que se vería afectada porque los comerciantes no podrán, en muchos casos, determinar los precios de sus productos. Afirmó que “lo peor que hay para los, negocios del comercio es vender una cosa sin la posibilidad de reponerla, es una actitud prudente por más que suene desagradable cuando no quieren vender, por eso al no haber un precio de referencia, (…) porque no nos olvidemos que dos de las peores cosas para la economía son la inflación y la devaluación y ninguna de las dos te da precio de referencia como para adquirir un producto al valor que debería ser, porque el precio puede ser cualquiera, pero el valor del mercado de ese bien es el que no podemos establece”.

No obstante, consideró que “el valor del dólar hoy, puede que sea 55 o 56 pesos pero a qué precio estarían las personas dispuestas a venderlo hoy, ponen un precio que está íntimamente ligado a las expectativas”.

Precisó que por cada peso que sube en el tipo de cambio se traslada alrededor de un 0,20 o 0,30% a la inflación. “es muy probable que esto ya le esté costando a la sociedad un 1% de inflación.

Comentó que eran varios los cálculos de los economistas para conocer el valor real del dólar, pero se estima que de un año para atrás el precio estaba en 47 pesos. No obstante, “ puede ser que entre 47 y 50 pesos no haya mucha diferencia, sin embargo estamos hablando de términos de corrección por inflación y si uno lo mira del punto de vista de la convertibilidad del dinero – que sería la cantidad de la base monetaria, más las Leliq divido las reservas-, da un tipo de cambio ideal que estaríamos hablando de dos billones de pesos divididos en 70 mil millones de dólares de reservas y obviamente el tipo de cambio sería 300 pesos”.

Explicó que la recesión “han secado las plazas con tasas de interés muy altas esto ocasiona que el dinero que hay para negocios se reduzca mes a mes al mantener constante la base monetaria y al haber inflación, cada vez se puede adquirir menos con la base monetaria y esto genera una restricción”.

