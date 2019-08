PASO2019, Misiones castigó al ajuste económico: Alberto Fernández ganó con el 54,9% de los votos contra 25,9% de Macri

Alberto Fernández ganaba en Misiones con casi el 55% de los votos con el 90% de las mesas escrutadas. En la interna de Juntos por el Cambio, Alfredo Schiavoni ganaba por 500 votos de diferencia sobre la lista de Pedro Puerta. La sorpresa fue del candidato presidencial Juan José Gómez centurión, que con la postura contraria al aborto y apoyo de distintas iglesias, salió tercero.

El voto bronca contra la gestión de Mauricio Macri se hizo sentir con fuerza también en Misiones, donde el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, acaparó más de la mitad del total de los votos, 54,9% para ser más precisos y dejó a Macri en un lejano segundo lugar con 25,9%. La lista de diputados nacionales encabezada por Cristina Brítez aprovechó el efecto arrastre de la fórmula presidencial ganadora y se quedó con poco más de 34% de los votos, suficientes para ganar en su categoría a pesar de haber sufrido un corte de boleta equivalente a 21 puntos.

En segundo lugar se ubicaban las listas de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, con poco más de 25% de los votos, casi la misma cantidad que obtuvo Macri en la provincia. Hasta última hora se dirimía voto a voto la interna dentro de ese espacio, con una muy escasa ventaja a favor de la lista de la lista del PRO, encabezada por Ricardo Andersen sobre la de Activar, de Pedro Puerta.

A la Renovación le pesó no tener un candidato a presidente en una elección presidencial y terminó contribuyendo con una generosa porción de su caudal de votos a la victoria del Frente de Todos en Misiones. No obstante, la boleta corta de este espacio se quedó con más de 22% de los sufragios en una jornada en la que prácticamente no hubo movilización.

La sorpresa en las urnas de Misiones fue el 5,3% de votos obtenido por el Frente NOS de Juan Gómez Centurión, fuerza relacionada con el movimiento “pañuelo celeste” que se quedó con el tercer lugar entre los candidatos a presidente.

Las elecciones del domingo sirvieron para tener un panorama claro de las preferencias electorales de los misioneros pero no definieron nada en concreto, los diputados se elegirán recién en octubre, para cuando se espera un escenario bastante diferente.

Respetuosos con los misioneros

El gobernador Hugo Passalacqua se mostró convencido de que la boleta corta “es el camino al federalismo”. Destacó que esa estrategia es además la más respetuosa con la libertad de expresión de cada misionero. “Hoy cada ciudadano tuvo las garantías necesarias para ejercer su derecho democrático”, dijo.

El mandatario provincial remarcó que los resultados obtenidos en Misiones “demuestran que en la provincia primó la elección de candidato a presidente en el cuarto oscuro, como bien viene sucediendo a través de la historia en nuestro país”.

