La mamá del nene de 4 años ahorcado en un puente en Tucumán: “El que lo hizo tiene que pagar”

Ulises Benjamín Amaya, el nene de 4 años que fue hallado colgado de un puente en Las Talitas en Tucumán, fue sepultado este sábado. Con lágrimas en los ojos, su mamá, Milagros Amaya, reclamó justicia: “Benjamín no se iba con cualquiera. Lo llevaron engañado para ahí. No sé quién pudo haber sido, pero el que lo hizo tiene que pagar”.

Durante el entierro, los familiares y vecinos pidieron varias veces “Justicia por Benja”, como lo llamaban sus seres queridos, ya que aún no hay detenidos por el crimen que causó conmoción en la provincia de Tucumán.

Según el informe preliminar de la autopsia, el chico “no fue violado”, pero se esperan otros informes para determinar “si hubo algún otro tipo de abuso”. El nene “estaba vivo cuando fue colgado del puente y su muerte se produjo por asfixia”, precisaron a la agenc

El fiscal de Homicidios a cargo de la causa, Alejandro López Isla, descartó la posibilidad de que el chiquito se haya quitado la vida. “Entendemos que fue colgado por otra persona, seguramente mayor que él”, manifestó.

“El que ha hecho esto tiene que pagarlo. Era una criatura”, insistió Amaya, de 21 años, según el diario La Gacetade Tucumán, y reclamó que posibles testigos se animen a declarar.

“Qué hizo este tipo: lo colgó y le puso los pies entre medio de las ramas para que no lo encontraran. La señora, que vive al otro lado de la ruta, vio (a Benjamín), pero ella no quiso declarar. Ayer vinieron los policías y le dijeron que iba a ser detenida si no lo hacía. Así decidió contar todo”, añadió.

Según la mamá, la mujer describió a un sospechoso “con un pantalón gris y una campera chorizo negra”. “Ella vio que (Benjamín) iba llorando, pero creía que se trataba de un familiar quien lo llevaba”, explicó Amaya. “Después contó que había visto al chico bajar el puente corriendo y mirando hacia todos lados”, continuó.

“Si alguien sabe algo, que se ponga la mano en el corazón y diga quién es. Ocurrió en un horario en el que sí hay gente afuera (de las casas). Si alguien ha visto algo, que lo diga. Que no tenga miedo”, rogó una allegada a la familia, Cynthia Diosquez.

El viernes por la tarde, los investigadores regresaron a la escena del crimen, situada en Circunvalación y el Canal Norte, a 500 metros de la casa donde vivía el menor, e interrogaron a familiares, allegados a la familia y vecinos de la zona.

