Escrutinio provisorio: denuncian que se cayó el sistema de Smartmatic

El apoderado del Partido Justicialista y del Frente de Todos Jorge Landau, denunció este domingo que se encuentra caído el sistema de escrutinio provisorio de la empresa Smartmatic y los fiscales informáticos de los partidos no están pudiendo ingresar a visualizar la carga de datos.

“Hace 40 minutos empezó a ser intermitente y ahora está detenido”, dijo y lanzó: “Colapsó totalmente el sistema en Barracas, donde está el server principal”.

En diálogo con Radio 10, Landau denunció que ocurrió poco antes de que debieran darse a conocer los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio. La falla registrada esta noche en el sistema impide a los fiscales poder visualizar la carga de datos que se está llevando a cabo respecto a las PASO de este domingo.

Las primeras cifras oficiales debían comenzar a divulgarse a partir de las 21hs. Desde la Dirección Nacional Electoral informaron al canal C5N que ya se encuentran cargados poco más del 50% de los datos pero aún resta llegar al 10% de los votos cargados exigidos por la jueza María Servini para Ciudad, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

También hay problemas en otras sedes como la del correo. No quiero hacer dramatismo y entrar en el acting de denunciar. Hay que esperar a que lo arreglen. Pero hemos tenido dificultad con nuestra gente para fiscalizar”, agregó el diputado nacional.

Asimismo, profundizó que “le impidieron entrar a nuestra gente al lugar de proyección”.

“En este preciso momento el sistema está caído y no hay procesamiento de la información. No es un partido de fútbol, es la voluntad popular. Yo creo que finalmente la verdad se va a imponer. No van a poder impedir que se conozcan los resultados”, concluyó Landau.

(Fuente: Ámbito)