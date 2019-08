Partido a beneficio con duelo de titanes: El Mismísimo diablo vs Brian Buley

Se realizó con éxito el partido a beneficio entre El Mismísimo diablo y Brian Buley de El Marginal. El evento tuvo lugar en cancha de Guaraní y reunió un gran marco de público.

Brian del Marginal dijo presente en Villa Sarita y el diablo también aportó su granito de arena para el show. Luego de que El diablo lo haya desafiado por la red social Instagram, el más picante del condado aceptó y ayer a la tarde se llevó aplausos de la provincia.

El evento era para colaborar con la protectora “Esperanza Animal” que es de Posadas y está integrada por jóvenes mujeres que velan por los derechos de los animales. Desde allí, apadrinan animales en situación de calle para darles una segunda oportunidad.

En la previa del partido habló el influencer misionero y comentó “Espero que demos un buen espectáculo para la gente, es un partido a beneficio a los animalitos, que es lo importante” y confirmo que su posición en el campo iba ser delantero y lo fue… convirtió varios goles.

“Estoy muy contento de venir a un evento a beneficio para las mascotas, hay muchos que están pasando un mal momento, lo de la idea del evento es para que los animales no sufran y tengan un alimento” dijo el actor de El Marginal en la previa del partido. Sobre su presencia en Misiones respondió que solo había recorrido la costanera y que era su primera vez en la provincia. “Mañana me levanto y voy a recorrer más” además también remarco que le gustaría volver a la provincia y poder conocer las Cataratas del Iguazú. Por último, sostuvo que iba jugar de delantero y que sus habilidades son como Lisandro López (Jugador de Racing).

Pasada las 18 comenzó el show con un recital en vivo del cantante misionero Gabriel Galeano, que se llevó los aplausos de la tarde posadeña, más tarde arrancó la acción en el campo de juego, del lado del equipo de Guarani Antonio Franco estuvo El mismísimo y enfrente con la camiseta de Crucero del Norte estuvo Brian. El resultado fue anecdótico…

“Increíble la cantidad de alimento que recaudamos, suponemos que más de 200 kilos aproximadamente, porque estábamos pidiendo 3 kilos por persona, pero algunos traían bolsas más grandes” respondió Sabrina Graef sobre la cantidad que recaudaron, también dijo que superó las expectativas del evento.

Sobre la protectora Sabrina dice que no son un refugio porque no cuentan con el espacio disponible todavía, pero que si están velando por la seguridad y los derechos de todos los animales. Pensando en un futuro evento respondió “estamos hablando con los organizadores y nos gustaría hacer otro cerca de fin de año y estamos viendo oferta porque mucha gente no escribió”.