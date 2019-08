Axel Monsú: “Lo audiovisual dio grandes pasos por las herramientas jurídicas e institucionales que surgieron de la participación ciudadana”

El reconocido realizador audiovisual visitó los estudios de Los de Acá para contar cómo se dio su inserción en el campo audiovisual y cinematográfico, además reflexionar acerca del presente y el futuro del sector a nivel provincial y nacional.

Axel Monsú nació en la provincia de Córdoba y a los dos años de edad se mudó a Misiones junto a sus padres. A la hora de autodefinirse, comentó: “Soy realizador audiovisual, un trabajador de la cultura, nací en Córdoba y vine a Misiones con dos años, me quedó la tonada no sabemos por qué…”, bromeó.

Luego de culminar el secundario decidió abocarse de lleno a estudiar cómo realizar producciones audiovisuales y cine concretamente desde nuestra provincia cuando corría el año 1998.

“Cuando terminé la universidad en Córdoba y vine a Misiones era el 2004, no teníamos cine en toda la provincia, estaban cerrados, estaba sólo en Instituto Montoya para estudiar Televisión y no Cine, y fue un empezar a encontrarte con los pares, porque esto es un trabajo colectivo”.

Ese mismo año, del trabajo mancomunado entre jóvenes productores audiovisuales de Misiones y Córdoba, surgió la cooperativa audiovisual Productora de la Tierra.

Al reflexionar respecto a su vida y profesión transcurrida en la Tierra Colorada, consideró: “Cada lugar tiene su particularidad. No digo que sea mejor que otros pero yo me fui identificando y aquerenciando de este imaginario cultural, de este lugar, y creo que desde acá podemos hacer mucho”.

En este sentido recordó aspectos que hacen al desarrollo del cine en el país, como lo son la Ley de Cine y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual derogada en algunos puntos pero aún vigente, la cual garantiza la Ley Provincial de Promoción Audiovisual.

El cine durante la infancia:

“Yo recuerdo ir al cine en Córdoba, cuando era chico, esos son los primeros recuerdos después de la televisión en Colonia Alberdi (Misiones) donde me crié en la primera infancia a los 4 o 5 años, llegaba un punto en que me la tenían que cortar porque sino después me creía totalmente lo que veía en la películas y trataba de hacerlo afuera. De repente uno se tiraba de los techos, se creía Superman, ese tipo de cosas (risas), pero el primer recuerdo que tengo del cine es la película ET de Steven Spielberg. Yo nací en 1981”.

También refirió al compromiso de la provincia con la producción audiovisual y sostuvo: “Cosas por mejorar hay siempre, y hay una gran calidad de producción audiovisual. Misiones en cuanto a televisión, concretamente al Canal 12, en comparación a todos los canales públicos de las provincias es el canal que más contenido local tiene, mayor porcentaje de producción independiente local tiene en su pantalla y también tiene mayor calidad de producción. Tiene que ver con el trabajo de los productores, de los espacios de formación como el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) que está en el Instituto Montoya”.

Destacó además la producción de ficciones, largometrajes y cortometrajes que comenzaron a realizarse desde el SiPTeD (Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo) en el que también se conformó un polo de producción documental.

“No tenemos tanta producción de ficción y de largometrajes sobre todo por una cuestión de costos. Tendremos cuatro largometrajes misioneros. Cuando digo misioneros me refiero no a películas filmadas en Misiones, sino realizadas por gente de acá, y que vive en la provincia”.

Esta producción se ha desarrollado desde el esfuerzo independiente hasta antes del año 2010. En el 2007 se estrenó “Detrás del Sol”, el primer largometraje de cine con mayoría de técnicos y productores locales Gastón Gularte y Marisa Hassan. Anteriormente el espacio de registro documental del SiPTeD produjo la película “Historias de amor, de locura y de muerte” de Nemesio Juárez sobre Horacio Quiroga y producciones televisivas infantiles, turísticas y culturales.

La Ley de Promoción Audiovisual de Misiones es una legislación joven sancionada en el año 2014, se reglamenta en 2015 y en 2016 se pone en marcha el IAAviM, el Instituto de aplicación de la Ley, para el desarrollo de proyectos, la producción, exhibición, distribución, capacitación, difusión, investigación y archivo desde una perspectiva comunitaria, artística e industrial.

El futuro de la actividad audiovisual en Misiones

En cuanto al porvenir del rubro audiovisual en Misiones, Monsú sugirió: “Todo sigue dependiendo de nosotros. Digo del sector y de los productores. Ahora tenemos una herramienta en el Estado que no es una solución definitiva a nada, sino que es una herramienta más, pero es fundamental que los trabajadores tengamos conciencia de qué nos puede aportar esta herramienta dentro del Estado y que hagamos que funcione de una manera participativa”.

En este sentido, aseguró: “Nuestra actividad ha dado grandes pasos porque el Instituto Nacional de Cine y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son herramientas jurídicas e institucionales que han surgido de sectores y de los debates territoriales y de la participación ciudadana”.

“Tenemos que seguir ese modelo, como trabajadores de la cultura, como artistas, más allá de las limitaciones que siempre existen, tenemos muchas posibilidades de relacionarnos con los países vecinos, tenemos marcos que nos abren otras posibilidades porque también a la hora de tener como provincia una legislación, un instituto, te genera otras posibilidades de relación. Lo importante es que sepamos usarla”.

Para finalizar sostuvo: “Anhelo que las imágenes que producimos en Misiones lleguen a todos los que vivimos acá y a otros lugares. Muchas veces las producciones que hacemos quedan como encriptadas o guardadas en algunos lugares y no llegan a toda la población. Me gustaría que así como hoy se festeja un cumpleaños con un personaje de Disney, lleguemos a festejar un cumpleaños con un personaje que salió de un imaginario cultural nuestro, propio y que también haya salido de un audiovisual y que el audiovisual haya sido una herramienta para difundir eso. Eso sería algo que me gustaría para de acá a unos años”.

AVD