Jabornicky alega que la mujer que lo denunció le presentó una causa “que estaba perdida” y que el Colegio de Abogados “está fuera de la Ley”

Luego de que Rosalina Sixta Leites haya denunciado a Jabornicky por una supuesta estafa, el abogado se defendió y apuntó a que la mujer “conocía el estado de su causa” y manifestó que la misma actuó influenciada por el Colegio de Abogados, cuerpo con el cual él reconoce estar en acérrima confrontación.

Alejandro Jabornicky – Radio Libertad

Leites había llegado hasta los estudios de Radio Libertad para exponer la situación de su denuncia contra Alejandro Jabornicky. Contó que lo denunció por una supuesta estafa, alegando que el abogado, le cobró honorarios durante dos años por una causa que nunca avanzó porque el mismo tenía la matrícula suspendida.

Jabornicky, en su derecho a réplica, desmintió las acusaciones de la mujer. No obstante, reconoció que tiene la matrícula suspendida por el Colegio de Abogados de la Provincia por no querer pagarla, fruto de una pelea política, sin embargo asegura que está habilitado para ejercer su profesión como gerente de una empresa jurídica.

Jabornicky contó que “es extraño que ella -refiriéndose a Leites- no comente que conocía las causas que ella misma inició, conocía su radicación. Hizo las denuncias, luego encontró que los procesos ya estaban en Archivo. Asi trajo ésto a las oficinas para que atendamos: una causa penal desestimada” además aclaró que se trataba de “una lucha con su familiar que ya la tenía perdida cuando llegó a las oficinas”.

Leites aseguró que fue hasta el abogado para ser representada en nombre de su padre por una supuesta estafa de su hermanastro, Jabornicky, respecto a ésto dijo que “atendiendo a lo que la justicia resolvió también tengo dudas que el hermanastro sea un estafador”.

“Estas realidades cuestan asimilar en una persona cuando la situación es, por decirlo ,irreversible. Luego los enemigos somos nosotros”, sentenció.

Aparición de la Denunciante

Respecto a cómo el doctor y Leites toman contacto, el profesional alegó que “es bastante rara la aparición de esta mujer en estos momentos. Al menos para preguntarse”.

Agregó que “también investigué que la señora Leites, vino derivada por el ministerio de Derechos Humanos y fue atendida en nuestras oficinas, se destaca que en aquellos tiempos estaba sometida a tratamiento médico psicológico y psiquiátrico”.

“En estas oficinas también se atendió a su marido que tuvo altos niveles de conflictividad con Energía de Misiones. Se enfrentó con la dirigencia del momento. Bueno cosas que se solucionaron”, expuso.

“Ella no recuerda cuando denuncia que su marido intentaba descabezar a un sector de Garupá, quería ser el Jefe de Sección, creo que lo logró”.

“Colegio de Abogados fuera de la Ley”

Jabornicky dice saber de dónde viene la suscitación de este caso. “La llame a la señora Leites y ella me dice que es el presidente del colegio, Juan Manuel Fouce, el que le pide que vaya a los medios”.

Luego arremetió contra el Presidente del Colegio: “Es preocupante pero el Presidente Fouce no se cambió la zapatilla de cuando iba a las fiestas de 15, no conoce la calle, no la gasta, no la camina, no tiene la menor idea de lo que es la profesión. Es increíble que sea Presidente”.

“Debería de preocuparse por explicar cómo pudo avalar la tremenda presión que sometió al Gobierno Municipal, Provincial y a toda la ciudadanía con paros del transporte público y aumentos acalorados de tarifas que el pueblo no pudo soportar”, denunció Jabornicky y se lamentó: “¿Desde cuándo permitimos ésto en Misiones?”.

“Queda claro que soy enfático opositor de las políticas que implementa el Colegio”.

“La matrícula este año no la pagué porque no tiene sentido, están fuera de la ley me quedo con mis otras matrículas”, contó Jabornicky. Además invitó a sus colegas a no pagar la matrícula hasta que se regularice la situación del Colegio de Abogados ante la Ley.

“¿Qué consejos nos pueden dar estas personas que no cobran lo que quieren?”, se preguntó.

Además denunció que “ahora están complicando al poder nuevamente haciendo lobby en el sector legislativo con una ley en el que se unifica la Dirección de Personas y el Registro Público de Comercio. Están tratando de dejar al colegio fuera todo control. ¡No lo vamos a permitir!”, resaltó enfático.

“Qué hacemos con la cuenta bancaria del Colegio quien los controla -cualquiera va y pide dinero y le dan. Quién garantiza los procesos eleccionarios, su contabilidad, su materia disciplinaria. Quién sabe si el que va es tesorero o secretario Presidente. Quién avala los pagos gastos; se avalan ellos mismos. Cómo se garantiza el control de los procesos electorales de estas autoridades. Todo es muy raro”, resaltó.

Jabornicky además contó que todas las fundaciones y asociaciones civiles, de colegios, de médicos, de arquitectos, círculo de profesionales de en ciencias económicas, infinidad de asociaciones se someten al control estatal, “menos el Colegio de abogados de la Provincia de Misiones”.

Respecto a sus matrículas: “No hay tal suspensión como lo expresa la señora”.

El abogado comenzó aclarando que “son varias matrículas que tiene su persona y los abogados del estudio, podes elegir. La tenemos en Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Matrículas Federales y de Procurador Provinciales. Todo muy extraño pero son varias las matrículas para abogado en la Argentina”.

“Hace tiempo que apoyamos que la matrícula única sea la Federal y que este grupo se pongan a juntar dinero de otro bolsillo. Porque servicios este Colegio no da”, dijo refiriéndose al Colegio de Abogados de Misiones.

Contó que “tal vez eso no gustó, pero la realidad es que la asociación del Colegio es en lo menos ilegal, hoy y desde siempre, se encuentran sin control y desaforadamente gritan que se autogobiernan”.

Además contó que “el Gobierno Provincial los suspendió. Ellos apelaron ( son únicos en la Argentina) quieren estar fuera del control de sus actos. Mi persona volvió a interponer recursos extraordinarios contra dicho fallo. Todo el sistema disciplinario del Colegio está suspendido y ellos siguen creyéndose los dueños de un partido sin ley que los regule”.

“No dan nada. Sólo ganan Ellos. los dirigentes del momento”.

“Por ello soy una ovejita no querida por los que hoy comandan el Colegio. En el resto de colegas y amigos tengo alta la aceptación”, aseguró.

“Tanto me importa que sigan o no con sus ilegalidades, que no le he pagado este año la matrícula. Sin embargo estoy habilitado en hacer lo que hago. Ejercer la Gerencia en nuestra empresa jurídica” remarcó.

Con relación al Colegio de Abogados.

Jabornicky plantea que “la figura del abogado que propone el Colegio de Abogados de misiones es básicamente un personaje esclavizado, magro sin ingresos, pobre, esencialmente Pobre, dependiente de los consejos de Colegio y siendo aún más pobre y menos competitivo”.

“Los abogados están atrapados en legislaciones militares del año 1978, no lo dejan ni respirar. reglas imposibles de cumplir si se aplican a rajatabla”.

“Tal es el caso que el ex presidente Ayala propuso cambios se dieron asambleas inconclusas etc. y siguen aplicando una ley que ellos mismos dijeron que era inconstitucional.¿Y por qué lo es? Porque basicamente no te podes defender”, sostuvo.

“Es la conclusión de un pensamiento conservador puro de la época. Vergonzoso que en una casa de leyes que podría ser tan importante se haga esto”.

Además dijo que “cierto también es que hace un tiempo que nos revelamos contra ello, sentí que no correspondía que un grupo de presuntos moralistas tengan la varita con la que NOS miden y no SE miden”.

“Siempre busqué la existencia de una Empresa Juridica, resultados economicos y juridicos. ¡A eso me dedico!”, aseguró.

“Algo siento y sé de las Comisiones Directivas, que muchas veces el Presidente y grupo cercano acrecientan su patrimonio. Tiene peso Político y los mejores clientes. Hundiendo al resto de los colegiados”, dijo enfático.

“Esta es la opresión contra la cual muchos se han revelado”.

“Algunos se tiran el lance de la docencia … sin haber estudiado pedagogía y así vamos… Dando cursos y cobrando los mismos para los que se inician sobre una moral y una ética de los años 70… inconstitucional . El colegio da clases sobre leyes por ellos mismos declaradas como inconstitucionales”.

Agregó que “lo que no hago son actos sencillos de mero trámite, detalles propios de la abogacía, procurar andar atrás de un expediente, no sé, creo que hay etapas y las superé… tal vez esto es lo que quiera imponer el colegio”.

“Genero y opino sobre muchas estrategias defensivas mezclando componentes y la implemento a través de un equipo interdisciplinario muy exigente y efectivo”.

“En el estudio tenemos la misma cantidad de personas que tiene cualquier secretaria en un juzgado, y están íntimamente comunicados entre sí. El resultado está a la vista. Tu diario tiene información de casos resonantes y de sus logros”.

Altísima efectividad. Clientes satisfechos

“Yo claro que la entiendo desde su confusión -la gente no esta dispuesta a aceptar a un fallo adverso- pero que ahora diga que en este estudio no se trabaja… atendemos 24hs los 365 días del año“.

“Quisiera contarte y mandarte el reporte estadístico tenemos más de 7300 clientes activos y controlamos más de 23 mil procesos en Misiones, Corrientes y Provincia y Capital de Buenos Aires, incluso casos en Paraguay”.

“Si el presidente del colegio y su grupo -los que se retroalimentan- pueden hablar de cómo ejercer el Derecho lo aceptaría siempre que le muestren las estadísticas y los reportes de su sistema de trabajo”, dijo.

Además apostó al periodista de “que entre toda la comisión directiva del colegio de Abogados de Provincia de Misiones deben de tener no más de 800 causas”.

“No es solo tomar café, ganar dinerillos y hacer lobby por cargos en los gobiernos para ellos mismos”.

Insistió “yo pongo a disposición los míos para el confronte. Mis datos mis auditorías, los niveles de satisfacción de los clientes. Tenemos un sistema que el mismo cliente accede y controla su causa por android IOS, Windoes, cualquier dispositivo electrónico y los clientes ven lo que hacemos en el estudio EN TIEMPO REAL. Pero el colegio todavía no pudo hacer un solo PDF de la memoria y el balance de su contabilidad. ¡Estamos en el 2019, le recuerdo, ¡y el colegio no lo logró!“.

“Tengo tres asambleas anuales impugnadas, por estos y varios motivos más …. Algo pasa, ¿se entiende?”.

“El problema es con 10 chicos que se retroalimentan.. Con el resto de los colegas no sólo estamos bien sino también la mayoría nos han prestado el apoyo para que corrijamos estos desfases”, finalizó.

DL